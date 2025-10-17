Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время своего выступления в парламенте заявил, что греческим властям удалось достигнуть со своими коллегами из Египта предварительного взаимопонимания по вопросу судьбы Синайского монастыря святой великомученицы Екатерины, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В начале своего выступления глава Греции упомянул недавние общественные споры вокруг монастыря, отметив, что они, к сожалению, стали «предметом дешевой эксплуатации со стороны тех, кто игнорирует даже самые очевидные факты и реалии». Он подчеркнул, что вопрос о правах монастыря не нов и уходит корнями вглубь веков.

«После недавних событий между министрами иностранных дел двух Греции и Египта начались интенсивные консультации, направленные на решение давней проблемы, — заявил Мицотакис. — Теперь я могу сообщить парламенту, что между двумя сторонами достигнуто предварительное взаимопонимание».

Он уточнил, что последнее слово остаётся за Синайским братством, и добавил, что в соответствии с этим новым пониманием характер монастыря остаётся неизменным. «Любые изменения в монастыре или других местах поклонения строго запрещены, и были приняты меры для обеспечения постоянного присутствия монахов», — сказал он.

При этом остаётся непонятным, каким образом будет решён вопрос отобранных судебным решением земельных участков вокруг Синайского монастыря. Никаких сообщений о том, что данное постановление суда Египта было отозвано — нет. Поэтому общие слова Мицотакиса на тему судьбы обители лишь наводит на мысль о том, что решить указанную проблему Афинам до сих пор не удалось.

Русская линия