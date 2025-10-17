В этот день, 4 октября 1813 г. в ходе знаменитой Лейпцигской «битвы народов» совершил свой подвиг гренадер лейб-гвардии Финляндского полка Леонтий Коренной, прославившийся на всю Россию.

К этому времени он был уже опытным солдатом. Среди сослуживцев Коренной пользовался большим уважением и авторитетом за силу, которой щедро наградил его Господь, смелость и неустрашимость в бою, редкий рост и добродушный характер. В гвардейском полку гренадера почтительно называли «дядя Коренной». Первого своего «Георгия» русский богатырь заслужил за проявленную в Бородинском сражении храбрость. В один из критических моментов боя для финляндцев потребовалось во что бы то ни стало удержать в течение нескольких часов до прихода помощи позицию на опушке леса. Тогда Коренной собрал вокруг себя пятерых однополчан и засел на лесной опушке, сумев отстоять занятую позицию. Все шестеро получили самую желанную солдатскую награду — знак отличия Военного ордена.

А 4 октября 1813 г. в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом Коренному довелось совершить ещё более славный подвиг. Когда батальон лейб-гвардии Финляндского полка был атакован значительно превосходящими силами противника и начал с боем отходить, часть батальона оказалась прижатой к высокой каменной ограде. Место боевой схватки у каменной стены оказалось тесным. Большинство солдат батальона быстро перебрались через стену. Но почти все офицеры были ранены в бою и не смогли преодолеть каменную преграду, к которой французы прижали остатки батальона. Тогда Леонтий Коренной помог перебраться через неё батальонному командиру и раненым офицерам, а сам с горсткой храбрецов остался прикрывать отступающих товарищей.

Вскоре он остался один и яростно отбивался штыком и прикладом от наседавших врагов. Бесстрашный гвардеец получил уже несколько штыковых ран, его мундир был весь в крови. Прижавшись к стене, Коренной не только парировал удары, но и наносил их сам. Когда сломался штык, солдат взял ружьё за ствол и стал отбиваться прикладом.

Французы, удивляясь храбрости русского, кричали ему, чтобы он сдавался. Но тот и не думал бросать оружие. Схватка продолжалась. Когда всё-таки русский богатырь, получив 18 штыковых ран был повержен, французские солдаты стоявшие над павшим героем из уважения к храбрецу не решились добить его.

Напротив, недавние враги уложили его на носилки и доставили на перевязочный пункт. Посетивший раненных император Наполеон, прознав о подвиге Коренного, был поражён. И на другой день имя русского гвардейца попало в приказ по французской армии, изданный за подписью Наполеона. В нём Коренной назывался героем и образцом для подражания и примером французским солдатам. А после того, как солдат смог стать на ноги, опять же по личному приказу Наполеона, он был отпущен из плена.

Леонтий Коренной предстал перед сослуживцами с забинтованной головой, подвязанной к шее левой рукой. Еле передвигал израненные ноги. Гвардеец, однако, под восторженные крики товарищей браво доложил ротному командиру: «Вашвсокбродь, честь имею явиться: из плена прибыл. Отпущен был по приказу самого Бонапарта..»

За проявленное мужество Коренной был произведён в подпрапорщики и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная медаль на шею с надписью «За любовь к Отечеству».

Позже о герое Леонтии Коренном была сложена песня, которая вошла в славную историю лейб-гвардии пехотного Финляндского полка. А в 1903 г., когда лейб-гвардии Финляндский полк праздновал столетний юбилей, офицеры полка отметили его установкой бронзового памятника Коренному, который и был представлен при входе в парадное здание офицерского собрания. И все офицеры, вплоть до самой революции, входя в собрание, снимали перед ним фуражки и отдавали солдату честь. Большевики, придя к власти, этот памятник уничтожили, т.к. геройский подвиг отважного русского солдата-богатыря никак не отражал «вопросы классовой борьбы пролетариата»..

Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского учёного и писателя Андрея Тимофеевича Болотова, скончавшегося 4 октября 1833 года.

Он родился 7 октября 1738 года в обедневшей дворянской семье. Участвовал в Семилетней войне. В 1762 г. в чине капитана вышел в отставку и в родовом поместье Дворяниново стал заниматься опытной работой в сельском хозяйстве. Труд Болотова «О разделении полей» был первым руководством по введению севооборотов и организации сельскохозяйственных территорий. Болотову принадлежит множество открытий мирового значения, среди которых обоснование выгонной системы земледелия. Научные разработки в этой области позволили ему заложить основы учения о системах земледелия, дать практические рекомендации по организации и землеустройству территории, а также по введению многопольных севооборотов. Учёный также составил первое русское ботаническое руководство по морфологии и систематике растений.

В 1779−97 г. Болотов управлял имениями дворцового ведомства Тульской и Московской губерний, был постоянным корреспондентом Вольного экономического общества и сотрудником «Трудов» этого общества, где печатал статьи по агрономии, ботанике, по организации помещичьего и отчасти крестьянского хозяйства. Издавал журнал «Сельский житель» и «Экономический магазин».

Болотов был решительным противником модного в к. XVIII — н. XIX вв. масонства, справедливо рассматривая его как антихристианскую, антирусскую силу. Когда Болотову предложили вступить в масонскую ложу и прельщали разными выгодами тайного «братства», он ответил: «Прошу покорно меня от него уволить. Всё, что вы ни говорите в похвалу вашему обществу, мне уже давным-давно известно, и вы не первые, а меня уже многие и многие старались преклонить ко вступлению в масонский орден и в другие секты и общества», но не вступать в них, отмечал далее Болотов, «обязует нас. наш христианский закон», исполнять который «обязует нас христианская вера».

Из огромного литературного наследия учёного наибольшую ценность представляют автобиографические записки, содержащие материалы о Русской армии, быте дворян и помещичьем хозяйстве, дворцовом перевороте 1762 г., бунте Е.Пугачёва.

Сегодня также день памяти одного из основоположников русской психиатрии, идеолога русского национализма профессора Павла Ивановича Ковалевского.

