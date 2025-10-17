Монахи призвали отлучить игуменов монастырей, принявших главу «ПЦУ», и не допускать их к богослужениям до полного покаяния…

Группа насельников афонских монастырей и келий опубликовала в Интернете обращение с резкой критикой визита главы украинских раскольников Епифания Думенко на Святую Гору. Авторы документа призывают отлучить от общения игуменов и иеромонахов, которые приняли Думенко, и не допускать их к богослужениям до покаяния, сообщает СПЖ.

В обращении от имени «Афонского Келлиотского Голоса», датированном днём Покрова Пресвятой Богородицы, говорится, что визит Думенко стал «духовным падением» для Святой Горы. Монахи утверждают, что хотя большинство Священного Кинота не дало благословения на официальный приём главы «ПЦУ», ряд монастырей всё же приняли его и допустили к сослужению. «Капитуляция и падение всё же свершились. это недопустимо!», — сказано в тексте.

Среди обителей, принявших Думенко, в документе упоминаются Ватопед, Иверон, Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра и скит Пророка Илии.

«Большинство Святых Афонских Монастырей, которые не сослужили с раскольником-еретиком господином Епифанием Думенко, обязаны по долгу чести подвергнуть отлучению от общения всех афонских игуменов и иеромонахов, которые в этом участвовали», — говорится в обращении.

Авторы документа ссылаются на 2-е правило Антиохийского Собора, которое запрещает общение с отлученными от церковного общения и предписывает отлучать тех, кто нарушает это правило.

«Не допускать их ни к каким афонским богослужениям до их действенного покаяния. Клир и народ должны противостать и воспротивиться экуменистам путём их фактической изоляции», — призывают монахи.

В тексте также цитируется Второе послание апостола Иоанна: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». В обращении приводятся слова старца Гавриила, афонского монаха из Святой Келлии преподобного Христодула Патмосского: «Те монастыри, которые приняли раскольников, не спасутся! Не будем туда ходить!»

Авторы документа предупреждают о «духовном заражении», которое, по их мнению, будет распространяться «подобно духовной гангрене через сослужения и совместные молитвы». «Мы не хотим даже благословения от игуменов тех монастырей, где совершал богослужение раскольник-еретик господин Епифаний Думенко», — подчеркивается в обращении.

На фотографии, приложенной к обращению, видны представители церковной и гражданской администрации Афона: митрополит Милитупольский Апостол (представитель Константинопольского Патриархата), протоэпистат авва Авраам Лавриот (первый эпистат Святой Горы), алкивиад Стефанис (гражданский управляющий Святой Горы), иеромонах Гавриил «Кацульерис», эпистат, монах Сисой, эпистат монастыря Ксенофонт.

В обращении отмечается, что полиция не пускала афонских монахов в Карей, «опасаясь их реакции на присутствие раскольника».

Авторы документа проводят параллель между визитом Думенко на Афон и ситуацией на Украине: «В то самое время, когда они сослужили на Святой Горе и молились вместе, прислужники господина Епифания Думенко творят насилие в Киеве и других украинских городах, взламывая бензопилами и болгарками двери святых храмов и монастырей».

