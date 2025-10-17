Русская линия
Сводка новостей от 17 октября 2025

В Новокузнецке торжественно открыли памятник генерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову
Русский полководец, победивший французского императора Наполеона, изображён со шпагой и Казанской иконой Божией Матери в руках…

В Новокузнецке торжественно открыли памятник генерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову14 октября 2025 года в Новокузнецке на пересечении улицы Кутузова и проспекта Курако состоялась торжественная церемония открытия памятника генерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову. Полководец, победивший Наполеона, изображён со шпагой в правой руке и Казанской иконой Божией Матери, которую он особо почитал, — в левой. Это воплощение не только ратной, но и духовной силы Отечества. Под ногами Кутузова — французский штандарт с орлом и инициалами французского императора, сообщает официальный сайт РВИО.

В церемонии открытия памятника приняли участие помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, а также представители фонда им. Михаила Илларионовича Кутузова, по инициативе которого и был реализован проект по созданию и установке памятника великому полководцу.

От лица Русской Православной Церкви в мероприятии приняли участие секретарь Новокузнецкой епархии, настоятель храма благоверного князя Владимира Новокузнецка иерей Александр Платицын, благочинный 1-го Новокузнецкого округа, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора — иеромонах Марк (Червов), настоятель Свято-Пантелеимонова епархиального мужского монастыря с. Безруково игумен Пимен (Сапрыкин) и другие клирики, сообщает сайт Новокузнецкой епархии.

«Мы не должны забывать отдавать должное подвигу наших предков, их достижениям, перед которыми меркнут всевозможные распиаренные свершения европейских деятелей. Кутузов занимает особое место в нашей истории. Его стратегический гений позволил соединить силу Русского государства и всего народа, перечеркнуть успехи армии, которая перед этим покорила Европу и не знала поражений. Установка памятника Кутузову — прекрасный пример исторической справедливости и наглядная популяризация нашей истории», — сказал Владимир Мединский.

В свою очередь, губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что появление памятника легендарному русскому полководцу именно в Новокузнецке — не случайность. «История города тесно связана с его именем. Предок полководца, Федор Голенищев-Кутузов, служил воеводой Кузнецкого острога, а сама улица получила название в честь награждения Кузнецкого металлургического комбината орденом Кутузова I степени. Монумент Михаилу Илларионовичу Кутузову станет воплощением нашей исторической памяти. Он будет стоять века и напоминать жителям Новокузнецка и гостям города о силе духа, мужестве и мудрости нашего великого народа», — подчеркнул Илья Середюк.

Открытие монумента стало частью Всероссийского военно-исторического форума «Михаил Кутузов — история великих побед», который проходит в эти дни в Кузбассе.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: «У меня нет особого оптимизма в отношении перспективы дальнейшего развития экуменического движения»
В то же время, считает Предстоятель РПЦ, нельзя описывать религиозную жизнь на Западе только в негативных красках...

В Новокузнецке торжественно открыли памятник генерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову
Русский полководец, победивший французского императора Наполеона, изображён со шпагой и Казанской иконой Божией Матери в руках...

Игумен Синайского монастыря архимандрит Симеон (Пападопулос) прибыл в Иерусалим
В ближайшее воскресенье Иерусалимский Патриарх Феофил совершит его хиротонию в архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского...

Власти Греции утверждают, что статус Синайского монастыря останется прежним
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о достижении взаимопонимания с властями Египта, но никаких конкретных способов решения проблемы не озвучил...

Афонские монахи выразили протест в связи с визитом Епифания Думенко на Святую Гору
Монахи призвали отлучить игуменов монастырей, принявших главу «ПЦУ», и не допускать их к богослужениям до полного покаяния...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем подвиг солдата Леонтия Коренного, а также русских ученых А.Т.Болотова и П.И.Ковалевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика