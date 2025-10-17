14 октября 2025 года в Новокузнецке на пересечении улицы Кутузова и проспекта Курако состоялась торжественная церемония открытия памятника генерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову. Полководец, победивший Наполеона, изображён со шпагой в правой руке и Казанской иконой Божией Матери, которую он особо почитал, — в левой. Это воплощение не только ратной, но и духовной силы Отечества. Под ногами Кутузова — французский штандарт с орлом и инициалами французского императора, сообщает официальный сайт РВИО.

В церемонии открытия памятника приняли участие помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, а также представители фонда им. Михаила Илларионовича Кутузова, по инициативе которого и был реализован проект по созданию и установке памятника великому полководцу.

От лица Русской Православной Церкви в мероприятии приняли участие секретарь Новокузнецкой епархии, настоятель храма благоверного князя Владимира Новокузнецка иерей Александр Платицын, благочинный 1-го Новокузнецкого округа, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора — иеромонах Марк (Червов), настоятель Свято-Пантелеимонова епархиального мужского монастыря с. Безруково игумен Пимен (Сапрыкин) и другие клирики, сообщает сайт Новокузнецкой епархии.

«Мы не должны забывать отдавать должное подвигу наших предков, их достижениям, перед которыми меркнут всевозможные распиаренные свершения европейских деятелей. Кутузов занимает особое место в нашей истории. Его стратегический гений позволил соединить силу Русского государства и всего народа, перечеркнуть успехи армии, которая перед этим покорила Европу и не знала поражений. Установка памятника Кутузову — прекрасный пример исторической справедливости и наглядная популяризация нашей истории», — сказал Владимир Мединский.

В свою очередь, губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что появление памятника легендарному русскому полководцу именно в Новокузнецке — не случайность. «История города тесно связана с его именем. Предок полководца, Федор Голенищев-Кутузов, служил воеводой Кузнецкого острога, а сама улица получила название в честь награждения Кузнецкого металлургического комбината орденом Кутузова I степени. Монумент Михаилу Илларионовичу Кутузову станет воплощением нашей исторической памяти. Он будет стоять века и напоминать жителям Новокузнецка и гостям города о силе духа, мужестве и мудрости нашего великого народа», — подчеркнул Илья Середюк.

Открытие монумента стало частью Всероссийского военно-исторического форума «Михаил Кутузов — история великих побед», который проходит в эти дни в Кузбассе.

