В ближайшее воскресенье Иерусалимский Патриарх Феофил совершит его хиротонию в архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского…

17 октября 2025 года бывший глава Синайского подворья в Алепохори в Греции архимандрит Симеон (Пападопулос), избранный архиепископом Синайским, Фаранским и Раифским, а также настоятелем Святого монастыря Святой Екатерины на горе Синай, прибыл в Иерусалим, где сегодня вечером у него запланирована частная встреча с Иерусалимским Патриархом Феофилом III, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Официальная встреча Патриарха Феофила с новым архиепископом состоится в субботу, 18 октября 2025 года. После этого отец Симеон официально подпишет «Кодекс меморандумов» в Главном секретариате Патриархата, после чего в тот же день в церкви Святых Константина и Елены состоится официальное объявление о его избрании в епископы.

В воскресенье, 19 октября, в Храме Гроба Господня состоится рукоположение отца Симеона в епископский сан в присутствии многочисленных иерархов, духовенства и верующих. Перед своим отъездом на гору Синай в понедельник 20 октября игумен Синая ещё раз встретится с Патриархом Феофилом.

Греция будет представлена на высоком уровне: министр иностранных дел Джордж Герапетрис отправится в Иерусалим, чтобы присутствовать на церемонии и выступить с официальным обращением. Также на церемонии будет присутствовать генеральный секретарь по делам религий Джордж Каланцис.

Ниже публикуется подробное расписание торжеств:

Пятница, 4/17 октября 2025 года

14:30 — прибытие Его Преосвященства, избранного архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского архимандрита Симеона и его свиты в аэропорт Бен-Гурион.

16:00 — прибытие в отель «Глория».

18:30 — частная встреча Его Блаженства Патриарха Иерусалимского Феофила III с Его Преосвященством архимандритом Симеоном, избранным архиепископом Синайским, Фаранийским и Райто.

19:30 — ужин в честь Его Высокопреосвященства и его свиты в отеле «Нотр-Дам».

Суббота, 5/18 октября 2025 года

10:00 — встреча Его Высокопреосвященства с Его Блаженством.

11:00 — собственноручное заполнение Его Святейшеством Патриаршего реестра памятных записок в Патриаршем секретариате.

15:30 — Великая вечерня в храме святых Константина и Елены.

17:00 — служба Великого послания в вышеупомянутой церкви, которую проводит Его Преосвященство избранный архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский архимандрит Симеон.

17:30 — возвращение в Тронный зал. Обращение Его Блаженства Патриарха Иерусалимского Феофила III — ответ Его Преосвященства архимандрита Симеона, избранного архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского.

Воскресенье, 6/19 октября 2025 года

08:00 — шествие Патриаршего и Иерархического окружения к Храму Гроба Господня. Облачение иерархов, начало чина рукоположения и Божественной литургии под председательством Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III.

12:30 — возвращение в Тронный зал; выступления и ответы. Обращение Его Блаженства Патриарха Иерусалимского Феофила III — ответ Его Высокопреосвященства Симеона, архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского. Приветствие Его Превосходительства министра иностранных дел Греции г-на Герапетритиса.

14:30 — обед в честь Его Высокопреосвященства Симеона, архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского, в отеле American Colony.

Понедельник, 7/20 октября 2025 года

10:00 — встреча Его Высокопреосвященства Симеона, архиепископа Синайского, Фаранского и Райто, с Его Блаженством. Отъезд в аэропорт Бен-Гурион.

