Македонская церковная делегация прибыла в Россию с паломнической поездкой по личному приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

7 октября 2025 года по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву с паломнической поездкой прибыла делегация Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии в составе митрополита Преспанско-Пелагонийского Петра, викария Преспанско-Пелагонийской епархии епископа Величского Николая и заведующего Издательским отделом Скопской епархии иеромонаха Афанасия (Арсосского), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В день своего прибытия в Москву гости из Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии посетили Покровский ставропигиальный женский монастырь, где в сопровождении игумении Феофании (Мискиной) поклонились мощам блаженной Матроны Московской, побывали в музее обители и ознакомились с жизнью действующего в ней детского приюта.

Вечером 7 октября члены делегации осмотрели Храм Христа Спасителя и храмы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, изучив экспозицию действующего в нем подземного музея монастырской истории.

8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, члены делегации Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии сослужили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, иерархам и духовенству Московского Патриархата на Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в алтаре которого состоялось их общение с Предстоятелем Русской Православной Церкви. Митрополит Преспанско-Пелагонийский Петр и сопровождающие его священнослужители поклонились мощам преподобного Сергия Радонежского в стенах Троицкого собора лавры и посетили Московскую духовную академию, где для них была проведена экскурсия по Церковно-археологическому кабинету.

9 октября митрополит Преспанско-Пелагонийский Петр и сопровождающие его лица побывали в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре, где были тепло встречены наместником обители и руководителем Аспирантуры МДА игуменом Дионисием (Шлёновым), который ознакомил делегацию с историей монастыря и его храмами. Гости посетили Синодальную библиотеку Русской Православной Церкви имени Святейшего Патриарха Алексия II и осмотрели посвященную Святым Царственным страстотерпцам выставку «Царская Семья. Восхождение». Игумен Дионисий подробно рассказал членам македонской церковной делегации об осуществляемой под его руководством научно-богословской и издательской деятельности.

Вечером 9 октября в гостинице «Покровская» состоялась встреча митрополита Преспанско-Пелагонийского Петра, епископа Величского Николая и иеромонаха Афанасия (Арсосского) с заместителем генерального директора Паломнического центра Московского Патриархата Я.В. Гальченко и старшим специалистом паломнической службы Центра И.А. Рыжовым, в ходе которой обсуждались приоритеты и перспективы развития сотрудничества Русской и Македонской Православных Церквей в сфере православного паломничества.

В период пребывания делегации в Москве гостей сопровождал сотрудник Секретариата по межправославным отношениям ОВЦС А.Ю. Хошев.

10 октября гости отбыли с паломнической поездкой в Санкт-Петербург.

