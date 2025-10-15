Комиссия Госсовета России по направлению «Семья» поддерживает введение на федеральном уровне ответственности за склонение женщин к аборту. Об этом сообщил председатель комиссии, глава Республики Мордовия Артём Здунов в обращении к участникам «нулевых чтений» соответствующего законопроекта в Общественной палате РФ, сообщает ТАСС.

«Вместе мы должны сформировать в обществе выбор в пользу жизни — отношение к беременности как к высшей ценности, объекту особой защиты и заботы. Принятие соответствующих законодательных решений на федеральном уровне играет здесь ключевую роль», — говорится в тексте обращения.

Артём Здунов отметил, что «Мордовия стала первым регионом России, где два года назад был принят закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности, который получил поддержку религиозных и общественных организаций». Он добавил, что эту инициативу «поддержали коллеги в регионах, аналогичные законы приняты уже в 25 субъектах Российской Федерации». Кроме того, в Мордовии «все частные медицинские организации отказались от проведения абортов».

По его словам, закон «О защите женщин от склонения к прерыванию беременности» «позволяет усилить контроль, обеспечить проведение всех обязательных этапов доабортного консультирования, формировать на уровне женских консультаций положительные репродуктивные установки, чтобы как можно больше женщин смогли вовремя остановиться и не совершить роковой шаг».

«Подобные решения являются фундаментом новых стандартов семейноцентричности, системы государственных мер, формирующих комфортную среду для ожидания и рождения ребенка. В условиях „демографической зимы“ склонение женщины к прерыванию беременности является не только нарушением ее прав, но и угрозой для нашего общего будущего», — заключил Артём Здунов.

Закон о запрете склонения к аборту принят в 25 российских регионах: Республике Мордовия, Тверской области, Калининградской области, Курской области, Новгородской области, Вологодской области, Псковской области, Забайкальском крае, Смоленской области, Нижегородской области, Республике Коми, Пензенской области, Приморском крае, Орловской области, Курганской области, Кировской области, Омской области, Республике Крым, Астраханской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, Воронежской области, Брянской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области. После принятия закона по итогам 2024 года в Мордовии количество абортов снизилось на 51%; в Псковской области — на 24%; в Новгородской области — на 17,8%; в Коми — на 16,2%. Под склонением к аборту будут пониматься действия (уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман или выдвижение требований), направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности.

Русская линия