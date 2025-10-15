Святой праведный Феодор Ушаков, Адмирал Флота Российского, непобедимый флотоводец, был канонизирован Русской Православной Церковью 6 августа 2000 года, как местночтимый святой Саранской епархии.

Святой Феодор родился 13 февраля 1745 г. в с. Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии. Родители будущего флотоводца принадлежали к небогатому, но древнему дворянскому роду и были людьми глубоко верующими и благочестивыми. Великим молитвенником за Феодора был его тезоименитый дядя — преподобный Феодор Санаксарский, подвизавшийся в Санаксарском монастыре. Благочестие родителей и пример монашествующего дяди стали фундаментом нравственного воспитания Феодора. Наравне с кротостью в нём достаточно рано обнаружилась такая черта характера, как бесстрашие перед лицом опасности.

Окончив Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, Феодор начал службу на Балтийском флоте. С 1769 г. он уже служит в Донской (Азовской) флотилии, а в 1768 — 1774 гг. участвует в Русско-турецкой войне.

В основе действий Ушакова лежала подлинно христианская забота о каждом вверенном его руководству человеке. Он был сторонником суворовских принципов воспитания подчиненных, противником муштры и увлечений парадами, следовал принципу: обучать тому, что нужно на войне, воспитывал в матросах патриотизм, чувство товарищества и взаимной выручки. За проявленную во время эпидемии находчивость Ф. Ушаков был произведен в капитаны 1-го ранга.

С 1785 г. Феодор Феодорович служил в Севастополе. В 1787 г. Турция, недовольная итогами прошлой войны, вновь выступила против Российской империи. В ходе развертывания военных действий 3 июля 1788 г. у острова Фидониси (Змеиный) близ устья реки Дунай произошло сражение севастопольской эскадры с турецким флотом.

Командуя русским авангардом, Феодор Феодорович внезапно применил ловкий и смелый маневр и нанёс решительное поражение превосходящим силам турок.

Получив чин контр-адмирала, Феодор Ушаков был в начале 1790 г. назначен командующим Черноморского флота. В том же году флотоводец одержал блистательную победу над вдвое превосходящими силами турок возле Керченского пролива и закрепил этот успех в бою у острова Тендра вблизи нынешней Одессы. Обладая искренним смирением, командующий приписывал свои победы исключительно Божественному милосердию и усердию подчинённых.

Вернувшись в Севастополь, Феодор Феодорович отдал приказ: «Рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу; всем, кому возможно с судов, и священникам со всего флота, быть в церкви святого Николая Чудотворца в 10 часов пополуночи». В 1791 г. война завершилась полным разгромом Ушаковым турецкого флота у мыса Каликария, что на юго-западном побережье Черного моря.

В перерыве между ратными делами Ф. Ушаков много времени отдавал молитве. Сохранилось свидетельство, что в Севастополе он «каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных; а произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного; и был исполнен доброты необыкновенной». В 1793 г. Феодор Феодорович получил чин вице-адмирала.

В связи с заключением российско-турецкого союза против Франции, которая приступила к захватам территорий соседних с ней европейских стран, в 1798 г. Феодору Ушакову было поручено отправиться во главе двух союзных флотов в Средиземное море и содействовать воюющим против французов сухопутным войскам.

Первым великим свершением Ушакова в Средиземном море стало освобождение занятых французами Ионических островов, расположенных вдоль юго-западного побережья Греции и издавна населенных православными греками. Последние, по письменному призыву флотоводца, содействовали успеху российских моряков.

Кульминацией освобождения островов стало взятие в 1799 г. укреплений острова Корфу, считавшихся сильнейшими в Европе и неприступными. Встреча освободителей местными жителями явилась подлинным триумфом. Феодор Ушаков усердно молился в здешних православных храмах и благоговейно припадал к их святыням — мощам святого Дионисия на острове Занте и святого Спиридона Тримифунтского на Корфу. Управляя освобожденными островами, командующий Черноморским флотом России стал создателем первого греческого национального государства со времён захвата Греции турками — Республики Семи Соединенных Островов.

Заслуги Федора Ушакова в Средиземноморской кампании увенчались возведением его в 1799 г. в чин адмирала. В 1800 г. прославленный адмирал вернулся в Севастополь, а в 1807 г. вышел в отставку, имея за плечами не только победы, но и счастье знать, что за всю его флотоводческую службу он не потерял ни одного корабля и ни одного пленного. Будучи бессемейным и опекая осиротевших племянников, Федор Ушаков отписал им в 1810 г. в своем завещании небогатые имения и поселился в деревне Алексеевке Темниковского уезда Тамбовской губернии, возле Санаксарского монастыря, где монашествовал и был похоронен дядя адмирала.

Молясь в обители во все праздничные и воскресные дни, Феодор Феодорович также и «в Великий пост живал в монастыре, в келии для своего пощения и приготовления к Святым Тайнам по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно; по временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения; так же бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния».

Во время Отечественной войны 1812 г. Ф. Ушаков был избран начальником внутреннего тамбовского ополчения, но из-за болезни отказался от этой должности, в то же время пожертвовав немалые средства на устройство и содержание госпиталя для раненых, формирование 1-го Тамбовского пехотного полка и помощь пострадавшим от учинённых французами в России разорений. «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе Отечества!», — утешал адмирал скорбящих в те дни. Преставился праведник 2 октября 1817 г. и был погребён в Санаксарском монастыре подле своего сродника. Мощи Угодника Божия почивают в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В этот день в 1552 г. доблестные Русские войска под водительством Царя Иоанна Грозного после длительного штурма взяли Казань. 4 октября Государь выбрал место для закладки храма во имя Благовещения и собственноручно заложил его. 6 октября деревянный собор был закончен и освящен. Казанское ханство было опаснейшим врагом Московского государства. Казанские татары регулярно совершали на Русь разбойничьи набеги, уводя в рабство православных христиан. Тотчас по завоевании Казань выдала до 100 тысяч русских пленников.

Царь Иоанн IV рассматривал взятие Казани как подлинно христианское дело. Однако первые военные походы против Казани (1547−1548 и 1549−1550 гг.) успеха не принесли. Но Царь не отступал. В 1551 г. началась подготовка к новому походу. По царскому приказу весной 1551 г. в 30 км к западу от Казани у впадения в Волгу р. Свияги в кратчайший срок была построена деревянная крепость — Свияжск.

«Ступайте, дураки, — насмехались над русскими татары, — в свою Русь, напрасно не трудитесь; мы вам не сдадимся; мы и Свияжск отымем!»

Тем временем русские войска обложили Казань и началась затяжная осада. Перед штурмом в русских полках было велено всем воинам исповедаться и причаститься, сам Государь провёл часть ночи со своим духовником. А когда наступило утро штурма, Царь Иоанн приказал не прекращать богослужения даже в разгар битвы: «Если до конца отслушаем службу, то и совершенную милость от Христа получим». И вот раздался мощный взрыв (русские саперы сделали тайный подкоп, в который заложили бочки с порохом), разрушивший ворота и часть стены. Вскоре послышался второй взрыв, ещё более сильный. Тогда русские люди, воскликнув: «С нами Бог!» — пошли на приступ. Татары встретили их криком: «Магомет! Все помрём за юрт!» Когда Царь подъехал, на стенах уж развевались русские знамена.

По приказу Царя половина царской дружины сошла с коней; к ней пристали седые, степенные бояре, отроки, окружавшие царя, и все вместе двинулись к воротам. В своих блестящих доспехах, в светлых шлемах царская дружина врубилась в ряды татар, одержав над ними победу. Князь Воротынский прислал сказать Царю: «Радуйся, благочестивый Самодержец! Казань — наша, её царь в плену, войско истреблено». Таким образом, разбойничье Казанское ханство было ликвидировано.

