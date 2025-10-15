Русская линия
Сводка новостей от 15 октября 2025

Антиохийский Патриархат расширяет своё присутствие на территории Турции
Св. Синод Антиохийской Церкви учредил Священную Епископию Тарса, Аданы и Александретты (Хатай)…

Карта Восточных Патриархатов13 октября 2025 года в ливанском Баламанде под председательством Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X состоялось заседание Священного Синода Антиохийского Патриархата, на котором было принято решение об учреждении новой епархии на территории Турции, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на OrthodoxiaNewsAgency.gr.

Новая церковная структура получила название Священная Епископия Тарса, Аданы и Александретты (Хатай). Для пастырского окормления новообразованной епархии был избран архимандрит Павел Ордулуоглу в качестве Патриаршего викарного епископа.

Учреждение епархии стало ответом на просьбы верующих из приходов Александретты (Хатай) и Мерсина, а также было продиктовано заботой о наилучшей пастырской опеке. Территориально епархия охватит три провинции — Адану, Мерсин и Александретту (Хатай), за исключением города Антиохии, который сохраняет свой статус исторического престола Антиохийского Патриархата. Решение было принято при полном согласии Патриарха Иоанна X, митрополита Лаодикийского Афанасия и митрополита Халебского, Верийского и Александреттского Ефрема.

Пастырскую ответственность за новую епархию возьмет на себя епископ, назначаемый Патриархом. На эту должность Священный Синод избрал архимандрита Павла Ордулуоглу. В связи с созданием новой структуры, прежняя Алеппская митрополия была переименована в «Священную Митрополию Халеба (Верии) и окрестностей».

В ходе заседаний Синод также рассмотрел отчеты о пастырской деятельности епархий, подтвердил миссию Церкви в служении согласно слову Божьему и утвердил создание комиссии для изучения поправок к закону о персональных данных. Иерархи завершили свою работу совместными молитвами, подтвердив единство с Предстоятелем Антиохийской Церкви.

Отметим, что юрисдикция Антиохийского Патриархата распространяется не только на Сирию, но и на часть Турции, Ливан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман, а также на арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америках и Австралии.

Иерей Феодор Лукьянов: В России при помощи абортов ежегодно убивается приблизительно столько же детей, сколько затем завозится мигрантов. Может, пора уже это остановить?
В Симферополе прошёл форум «Сохраним жизнь», объединивший неравнодушных русских людей в деле защиты человеческой жизни с самого её зачатия...

Закон о запрете склонения женщин к абортам могут принять на федеральном уровне
Комиссия Госсовета России по направлению «Семья» считает, что такое нововведение позволяет усилить контроль за проведением обязательных этапов доабортного консультирования...

В Почаевской Лавре дали разъяснения относительно конфликта во время обысков в обители
Администрация обители опубликовала официальное сообщение, обратив внимание на незаконность действий следователя СВ Кременецкого РВП ГУНП в Тернопольской области...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святого праведного адмирала Феодора Ушакова и вспоминаем взятие Казани Иоанном IV Грозным...

