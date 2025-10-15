13 октября 2025 года в ливанском Баламанде под председательством Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X состоялось заседание Священного Синода Антиохийского Патриархата, на котором было принято решение об учреждении новой епархии на территории Турции, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на OrthodoxiaNewsAgency.gr.

Новая церковная структура получила название Священная Епископия Тарса, Аданы и Александретты (Хатай). Для пастырского окормления новообразованной епархии был избран архимандрит Павел Ордулуоглу в качестве Патриаршего викарного епископа.

Учреждение епархии стало ответом на просьбы верующих из приходов Александретты (Хатай) и Мерсина, а также было продиктовано заботой о наилучшей пастырской опеке. Территориально епархия охватит три провинции — Адану, Мерсин и Александретту (Хатай), за исключением города Антиохии, который сохраняет свой статус исторического престола Антиохийского Патриархата. Решение было принято при полном согласии Патриарха Иоанна X, митрополита Лаодикийского Афанасия и митрополита Халебского, Верийского и Александреттского Ефрема.

Пастырскую ответственность за новую епархию возьмет на себя епископ, назначаемый Патриархом. На эту должность Священный Синод избрал архимандрита Павла Ордулуоглу. В связи с созданием новой структуры, прежняя Алеппская митрополия была переименована в «Священную Митрополию Халеба (Верии) и окрестностей».

В ходе заседаний Синод также рассмотрел отчеты о пастырской деятельности епархий, подтвердил миссию Церкви в служении согласно слову Божьему и утвердил создание комиссии для изучения поправок к закону о персональных данных. Иерархи завершили свою работу совместными молитвами, подтвердив единство с Предстоятелем Антиохийской Церкви.

Отметим, что юрисдикция Антиохийского Патриархата распространяется не только на Сирию, но и на часть Турции, Ливан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман, а также на арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америках и Австралии.

