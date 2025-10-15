14 октября 2025 года Свято-Успенская Почаевская лавра опубликовала на официальном сайте обители обращение с разъяснениями относительно обысков, проведенных сотрудниками СБУ и украинской полиции 8 октября, и провокации, устроенной ими на территории монастыря.

«В последние дни в СМИ распространяется много различной и часто ложной информации относительно событий, которые имели место в Свято-Успенской Почаевской лавре во время следственных действий. В связи с этим, сообщаем следующее. Действительно, 8 октября 2025 года лейтенант полиции следователь СВ Кременецкого РВП ГУНП в Тернопольской области и оперативные работники СБУ в сопровождении своего руководителя около 10.30 прибыли на территорию Свято-Успенской Почаевской Лавры с постановлением об обыске», — говорится в разъяснении.

В обители указали, что во время следственных действий следователь запрещал насельникам Лавры фиксировать на видеокамеру происходившее, а также отклонял ходатайство о привлечении насельников обители к протоколу обыска. При этом, «по требованию следователя братией монастыря был предоставлен беспрепятственный доступ ко всем помещениям и объектам Лавры, которые его интересовали».

«В ходе обыска следователь заинтересовался кабинетом адвоката. Лаврский адвокат предоставил следователю все необходимые документы на право пользования этим помещением и заявил, что обыск данного кабинета без нового постановления суда незаконен», — сообщили в Почаевской лавре.

Около 15.00 представители полиции на неопределенное время объявили перерыв в следственных действиях «в связи с вызовом дополнительных специалистов». «Примерно в 16.20 следователем полиции без представителя от братии Лавры был возобновлён обыск и привлечены специалисты: директор Кременецкого В.В. Диаза Ильчишин, его заместитель И.М. Деревинский и, по устному сообщению, представителя ГСЧС, у которого не было соответствующего служебного удостоверения», — говорится в сообщении.

В ходе долгих перипетий со спиливанием засова экономских врат Лавры участники следственного действия в третий раз оказались возле помещения рабочего места адвоката обители. Несмотря на незаконность указанных действий, около 16 ч 35 мин. «следователь сообщил о начале обыска также и помещения адвоката, что стало причиной вызова адвокатом следственно-оперативной группы, которая, к сожалению, не приехала».

«В это время студенты семинарии шли на праздничное богослужение к Успенскому собору. Поскольку двери центрального корпуса были закрыты, ребята решили пройти через экономские ворота. Подойдя к воротам, они встретили незнакомого человека в светской одежде с белыми наушниками, который запретил студентам пройти на молитву. В результате короткого диалога семинаристы пошли к открывшимся экономским воротам. Собственно здесь они столкнулись с сопротивлением. Ворота с внутреннего двора стали силой удерживать оперативные работники и сам следователь. Протиснувшись через ворота, ребята попали во внутренний двор. Сразу началась словесная перепалка. Через 10 минут оперативные работники вышли за экономские ворота в сторону Преображенского собора. После длительного диалога все разошлись», — указали в обители.

«Данное событие вызвало большую обеспокоенность у чрезвычайного количества людей, которым небезразлична судьба Почаевской Лавры. В связи с этим, предоставляем объективно изложенные обстоятельства событий того дня и благодарны всем верующим за молитвенную поддержку», — говорится в сообщении.

