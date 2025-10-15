В Симферополе прошёл форум «Сохраним жизнь», объединивший неравнодушных русских людей в деле защиты человеческой жизни с самого её зачатия…

Иерей Феодор Лукьянов: В России при помощи абортов ежегодно убивается приблизительно столько же детей, сколько затем завозится мигрантов. Может, пора уже это остановить?

13 октября 2025 года в здании Государственного академического музыкального театра Симферополя прошёл региональный форум «Сохраним жизнь», объединивший государство, общество и Церковь в деле защиты человеческой жизни с самого её зачатия, сообщает сайт Межрегиональной общественной организации «Русское единство».

В Форуме приняли участие известные общественные и духовные деятели, представители власти, медицины, образования, некоммерческого сектора и всех, для кого защита семьи, материнства и детства является важнейшей ценностью в современном обществе. Форум стал диалоговой площадкой для тех, кто искренне заинтересован в создании условий, способствующих оказанию поддержки женщин в трудной ситуации, укреплении семейных ценностей, профилактике абортов и реальной заботе о материнстве и детстве.

Организатором собрания стала благотворительная организация «Материнское счастье» при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, а также Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Генеральным партнёром форума «Сохраним жизнь» выступил телеканал «Спас».

На пленарной сессии Форума с докладом выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии.

«Я хотел бы выразить сердечную благодарность от нашего Патриарха, от Патриаршей комиссии, руководству Республики Крым, лично Сергею Аксенову, Елене Аксеновой, всем, кто здесь присутствует, за то, что совместными усилиями государства, общества изменяется мышление, а значит и будущее нашей страны».

В выступлении отец Федор обратился к молодежи:

«Вам сегодня предстоит пройти непростую дорогу. Потому что-то, что очевидно, может быть, для старших поколений, не всегда очевидно для молодых. Но помните одно, что разговор о самореализации, который так важен для каждого, невозможен без возрастания в любви.

Семья — это генератор любви. Это плодоносное древо, которое оживотворяет и учит нас любить. Когда вам говорят «дети или карьера», не верьте, это обман. На самом деле они манипулируют вашим сознанием. Дети — это и есть карьера".

Священник обратил внимание, что «миграционный прирост в нашей стране составляет 568 тысяч человек каждый год», и «если сравнить это с цифрами абортов, по всей стране они вполне сравнимы». «Может быть, нам надо своим детям дать возможность родиться на этой земле? Ибо чья семья — того и земля», — задал риторический вопрос отец Федор.

В свою очередь, министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что по результатам доабортного консультирования в Крыму в 2025 году сохранили беременность 405 женщин. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 368 человек.

Особенно значимым достижением стало то, что в 2025 году в Республике Крым не осталось ни одной частной медицинской организации, которая проводит аборты. С 2025 года ужесточены и требования к продаже в аптеках препаратов для прерывания беременности — теперь они продаются исключительно по рецепту.

«Форум стал важной диалоговой площадкой для всех, кто занимается поддержкой женщин в трудной ситуации, укреплением семейных ценностей и реальной заботой о материнстве и детстве», — отметили в Патриаршей комиссии.

Русская линия