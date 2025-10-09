Реакция структур ООН на ситуацию вокруг гонений на Украинскую Православную Церковь на Украине является запоздалой, однако сам факт того, что даже в ООН уже не смогли молчать по этому поводу говорит об огромных масштабах и серьёзности происходящего, заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующие заявления экспертов ООН, передаёт РИА Новости.

Ранее УВКПЧ ООН опубликовало коммюнике, из которого следует, что эксперты подразделения обеспокоены гонениями на УПЦ, что ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики на Украине. Также эксперты отметили, что попытки идеологически обосновать роспуск вероисповедальных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений.

«Появление такой реакции ооновских правозащитных механизмов, которые сложно не уличить в политической ангажированности, свидетельствует о масштабах и серьёзности ситуации вокруг УПЦ на Украине и необходимости незамедлительного вмешательства международных правозащитных структур, включая Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им управления», — сказала Захарова на брифинге.

Она обратила внимание на беспрецедентность заявления экспертов ООН, подчеркнув, что впервые с 2018 года, когда на Украине была развязана война против УПЦ, правозащитные механизмы ООН «заметили» «беспредел и беззаконие, безнаказанность и аморальность», творимые киевским режимом в отношении священнослужителей и прихожан УПЦ, и публично дали свои критические оценки происходящему.

«Ооновские правозащитники, наконец, выразили озабоченность относительно ограничения свободы вероисповедания и свершения религиозных обрядов на Украине, которые вводились под предлогом церковных и канонических связей УПЦ, как заявлял киевский режим, с Московским Патриархатом», — отметила Захарова.

По ее словам, эксперты ООН подчеркнули свою обеспокоенность в связи с решением украинских властей в июле 2025 года лишить гражданства Предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия по так называемым соображениям национальной безопасности. «Кроме того, в заявлении отмечены продолжающиеся судебные разбирательства в отношении высших иерархов УПЦ, духовенства, правозащитников», — добавила дипломат.

Она пояснила, что у экспертов ООН вызывает серьёзную озабоченность действие украинского закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который, по их данным, противоречит международным стандартам в области прав человека. «Смягчённые оценки — безусловно, но наконец-то, они подали свой голос хотя бы так. Спецпроцедуры СПЧ подчеркнули, что в соответствии с международном пактом о гражданских и политических правах свобода совести, мысли и религии не подлежит ограничениям даже в условиях вооружённого конфликта», — указала Захарова.

Русская линия