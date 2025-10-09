Несмотря на приближающуюся к Славянскому линию фронта, архипастыря продолжат судить в Славянском горрайонном суде…

Митрополиту Святогорскому Арсению отказано в переносе рассмотрения его дела из прифронтового Славянска в другой город

8 октября 2025 года состоялось заседание Днепровского апелляционного суда по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения. Суд отклонил ходатайство адвокатов о перенаправлении дела владыки Арсения из Славянского горрайонного суда в другой, который также входит в юрисдикцию Днепровского апелляционного суда, но находится дальше от зоны боевых действий, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

Как отметила сторона защиты, если и в дальнейшем оставить дело владыки на рассмотрении суда в Славянске, обусловленные войной угрозы сделают невозможными действия, которые будут необходимы на дальнейших стадиях судебного слушания. В частности — конвоирование митрополита Арсения в зал суда для исследования письменных доказательств, опрос свидетелей непосредственно в зале судебного заседания и т. д.

Со своей стороны прокурор заявлял, что документы можно изучить онлайн, поэтому менять суд, которому подсудно дело митрополита Арсения, не нужно.

Однако у наместника Лавры отсутствуют технические средства для онлайн-доступа к каким-либо документам: пользование ноутбуком, планшетом или смартфоном запрещено в СИЗО. Из-за этого сторона защиты восприняла слова прокурора как настаивание на грубом нарушении права митрополита Арсения на непосредственный доступ ко всем материалам дела.

Несмотря на убедительность представленных адвокатами доводов, суд отказал им в удовлетворении ходатайства.

Также в этот день должно было состояться очередное подготовительное заседание Славянского горрайонного суда, но слушание перенесли на 29 октября.

Митрополит Арсений содержится в Днепровском СИЗО с 25 апреля 2024 года. Начиная с конца сентября 2024 года все слушания по делу владыки проходят в онлайн-формате.

29 сентября 2025 года истёк срок предварительной меры пресечения, однако рассмотрения апелляций, поданных адвокатами владыки на соответствующее решение Славянского суда, ещё не было. Кроме того, также не было вынесено судебное решение, которое бы легитимно продлевало меру пресечения, но владыка Арсений остается в СИЗО.

Братия Лавры просит молитв о заключенном митрополите Арсении и насельниках обители.

Русская линия