Алексей Кондратьевич Саврасов родился 12 мая 1830 г. в Москве в купеческой семье. В ранней юности у будущего художника обнаружились незаурядные способности к живописи, уже подростком Саврасов писал пейзажные картинки на продажу. Вопреки желанию отца, который мечтал «приспособить сына к коммерческим делам», Саврасов в 1844 г. поступил в Московское училище живописи и ваяния.

Первые пейзажи Саврасова непосредственно связаны с традициями академической школы. В юношеских произведениях художника — «Вид Москвы с Воробьевых гор» (1848), «Вид Кремля в ненастную погоду» (1851) — сказалось внешнее влияние романтизма. Однако пейзажи Саврасова отличались живыми наблюдениями, искренностью чувств. Со временем художник посвящает себя утверждению национального характера русского пейзажа, стремится правдиво передать красоту родной земли.

Саврасов был одним из членов-учредителей «Товарищества передвижников» (1870). Многие произведения художника, которые появлялись на выставках передвижников, были написаны им в Поволжье. Саврасов бывал под Нижним Новгородом и под Казанью, но больше всего любил места между Ярославлем и Костромой. Его картины многообразны по передаче состояния природы, диапазону чувств. На Волге в 1871 г. мастер создает этюды к ряду лучших своих работ, в том числе к картинам «Печерский монастырь под Нижним Новгородом» и «Грачи прилетели» — ставшей самым популярным русским пейзажем, своего рода живописным символом России.

Помимо написания картин Саврасов плодотворно занимался педагогической деятельностью. Он вел пейзажный класс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, среди его учеников были К.А.Коровин и И.И.Левитан.

В конце 1870-х гг. художник тяжело заболел, в творчестве его стали заметны черты упадка. Последние десятилетия своей жизни Саврасов провел в глубокой нужде и умер 26 сентября 1897 года в Москве. Его ученик И.И.Левитан писал: «Не стало одного из самых глубоких русских пейзажистов, с Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле. Да, покойный Саврасов создал русский пейзаж, и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».

