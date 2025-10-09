8 октября 2025 года митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим совместно с архиепископом Новопсковским Иринархом и руководителем Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии протоиереем Михаилом Потокиным совершили молебен и освятили новое помещение центра помощи Русской Православной Церкви в Северодонецке, сообщает Диакония.Ru.

Волонтеры и сотрудники нового церковного центра фиксируют адресные нужды, выдают гуманитарную помощь, навещают маломобильных жителей города. Каждую неделю за помощью обращается более 150 человек.

«В Северодонецке жизнь постепенно восстанавливается. Тем, кто возвращается в город, первое время нужны самые необходимые вещи: постельное белье, посуда, обогреватели. Денег многим не хватает. В нашем центре такие люди могут получить всё, в чём они нуждаются. Но это не единственная помощь, которая здесь нужна. В городе не хватает врачей, медсестер. Много разрушенных домов. Мы надеемся, что с открытием нового центра получится расширить масштабы помощи в Северодонецке, начать привлекать к добровольческому служению все больше неравнодушных людей», — рассказал руководитель Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии протоиерей Михаил Потокин.

В городе нет связи. Многие пожилые и люди с инвалидностью не могут покинуть свои квартиры, купить продукты и лекарства. Сотрудники и волонтеры нового центра помощи Русской Православной Церкви привозят им вещи первой необходимости, лекарства, ухаживают, помогают по хозяйству. Тем, кто приходит в Центр самостоятельно, волонтеры выдают гуманитарную и адресную помощь.

В Северодонецке церковная помощь мирным жителям развернута с 2023 года. За это время удалось обработать более 10 тысяч обращений. Раньше сотрудники и волонтеры гуманитарного центра принимали нуждающихся в небольшой комнате. Теперь у Центра появилось помещение со складом и волонтерской зоной.

Смены добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии приезжают в Северодонецк и в другие города зоны конфликта каждую неделю. Церковные центры помощи организованы в Москве, Донецке, Лисичанске, Бердянске, Мариуполе и других городах. Более 340 тысяч обращений поступило с марта 2022 года.

