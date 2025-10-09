6 октября 2025 года митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, несмотря на явное давление украинских властей и несколько уголовных дел, в двухчасовом интервью винницкому священнику Роману Макару прямо и без какого-либо лукавства и лишней дипломатии изложил свою позицию по возможности автокефального статуса Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

Владыка Феодосий назвал два принципиальных условия, необходимых для обсуждения вопроса автокефалии любой Поместной Церкви. «Первое — это мирное время. И второе — это зрелость или готовность Церкви получить автокефалию», — заявил архиерей, добавив, что «преждевременные автокефалии национальных Церквей иногда дают сбои». «Точно так же масштабные Церкви, не имеющие должного статуса в православном мире, может быть, не приносят столько пользы, которую могли бы приносить, если бы им было дано больше прав, которых они заслуживают», — отметил архипастырь.

На прямой вопрос, является ли автокефалия сама по себе злом, владыка ответил, что «автокефалия сама по себе зла не несёт, но должны быть определённые условия, которые должны выполняться для того, чтобы она была достигнута». Более того, получение автокефалии не является самоцелью.

«Целью получить автокефалию озадачены далеко не все. Лично я не озадачен. Я думаю, точно так же многие не озадачены. Поэтому я не представляю, какие прецеденты искать в истории для того, чтобы решить вопрос, который, как мне кажется, решать совершенно несвоевременно, а может, и в принципе своевременно никогда не будет», — чётко заявил митрополит Феодосий.

Владыка подчеркнул, что в условиях войны обсуждение темы автокефалии носит чисто теоретический характер. «Рассуждение на эту тему по-серьёзному в условиях войны — оно больше ради интеллектуального диспута и практического применения, мне кажется, не имеет».

На вопрос о путях выхода УПЦ из кризиса митрополит Феодосий ответил, что «всё настолько зависит от перспектив этой войны, что о чём-то рассуждать — это просто бессмысленно». «Мы не знаем, как закончится эта война. Серьёзно говорить о перспективах взаимоотношений Украинской Православной Церкви с государством, о перспективах внутренней жизни — будем говорить только тогда, когда это всё закончится».

«А тогда нам придётся очень многое переосмысливать, решать, выбирать какие-то новые векторы. Может быть, даже для кого-то это вожделенно, останется вопрос автокефалии, он будет решаться. Но сейчас об этом говорить странно», — заявил архиерей.

В завершение беседы митрополит Феодосий призвал к терпению. «Сейчас тот период, когда нужно просто мобилизоваться и его пережить. И сохраниться, и дать потом будущим поколениям возможность нормального жития в Церкви».

