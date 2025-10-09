Попытка английских либералов утвердить в должности главы Англиканской церкви женщину-епископшу Сару Маллалли, выступающую в поддержку абортов и половых извращенцев, привела к фактическому расколу англиканское сообщество. Миллионы консервативных англикан, в первую очередь в Африке и Азии, выступили категорически против такого назначения, указав, что Маллалли «не сможет возглавить Англиканское сообщество», сообщает издание «The European Conservative».

Англиканская церковь рискует потерять десятки миллионов прихожан после того, как Глобальное братство исповедующих англиканство (Global Fellowship of Confessing Anglicans, Gafcon) — организация, представляющая большинство из 85 миллионов англикан по всему миру, заявила, что назначение Маллалли «бросает вызов англиканству, поскольку Англиканская церковь выбрала лидера, который ещё больше расколет и без того разделённое сообщество».

В заявлении Gafcon говорится, что неспособность сменявших друг друга архиепископов Кентерберийских «защищать веру» означает, что эта должность больше не может считаться авторитетной для Англиканской церкви.

Маллалли не только женщина, что для большинства англиканцев так же немыслимо, как для католиков было бы немыслимо выбрать женщину папой Римским, но и феминистка, которая добилась вершины церковной иерархии, выступая за рукоположение женщин. Она также открыто поддерживает аборты и голосовала за введение благословения содомитов в Англиканской церкви.

Gafcon отмечает, что Маллалли не сдержала своих обетов, данных при рукоположении, в том числе обета «изгонять и отвергать все странные и ошибочные учения, противоречащие Слову Божьему». «И всё же, вместо того, чтобы отвергнуть эту доктрину, епископ Маллалли неоднократно продвигала небиблейские и ревизионистские учения о браке и сексуальной морали».

«Руководство Англиканской церковью перейдёт к тем, кто отстаивает истинность Евангелия и авторитет Священного Писания во всех сферах жизни», — заявил в Gafcon и призвал провести встречу англиканских епископов в Нигерии в марте 2025 года.

«Сегодняшнее назначение яснее, чем когда-либо, показывает, что Кентербери отказался от своих руководящих полномочий. Перезагрузка нашего любимого Содружества теперь находится исключительно в руках Gafcon, и мы готовы взять на себя ведущую роль», — говорится в заявлении.

