Сегодня, в день преставления св. преп. Сергия Радонежского, мы поминаем генерал-лейтенанта Сергея Маркова и его белых воинов…

Сегодня, в день преставления святого преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца (1392), свой праздник отмечает Марковский полк, чей командир — генерал-лейтенант Сергей Леонидович Марков был назван в честь этого великого святого.

В связи с этим во многих храмах Русской Православной Церкви русские люди сегодня молятся об упокоении воина Сергия и его соратников по оружию, а также всех воинов марковских подразделений.

Сергей Леонидович Марков погиб у станции Шаблиевская в 1918 году в самом начале 2-го Кубанского похода Добровольческой армии.

Биография С.Л.Маркова, потомственного военного, Георгиевского кавалера, во многом типична для судеб русского офицерства начала прошлого века. Ее скупые строки фиксируют успехи на выбранном для служения Родине поприще. Кадетское Императрицы Екатерины II и Константиновское артиллерийское училища, Николаевская военная академия Генерального штаба, Русско-японская кампания и Великая война, военно-преподавательская деятельность в стенах академии и военных учебных заведений — лишь основные вехи жизненного пути Маркова. Сергей Леонидович обладал редкими талантами, сочетая в себе способности опытного штабного работника, интересного, знающего преподавателя и превосходного боевого командира, способного повести за собой подчиненных. Блестящий по отзывам учеников преподаватель при этом не ограничивался лекциями, — его перу принадлежит несколько обративших на себя внимания статей, книг и ряд учебников для военных училищ. В конце 1917 — начале 1918 года, после развала прихода к власти большевиков, Марков прибыл на Дон, став одним из организаторов Белого движения на Юге России.

В 2002 году стараниями информационного агентства «Белые воины» в Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен памятный киот с иконой преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя генерала С.Л.Маркова, а в 2003 году, в г. Сальске Ростовской области торжественно открыт памятник генералу, ставший первым в России памятником участнику Белого движения. Генералу С.Л.Маркову была посвящена и первая книга военно-исторической серии «Белые воины».

8 октября 2022 года в Покровском нижнем приделе кафедрального Свято-Вознесенского собора Новочеркасска, в усыпальнице атаманов и героев Дона, была установлена и освящена мемориальная бронзовая доска с навершием в виде Георгиевского креста работы народного художника России Владимира Суровцева и его сына Даниила Суровцева.

На мемориальной табличке нанесён следующий текст: «Вечная память доблестному военачальнику Сергею Леонидовичу Маркову (07.07. 1878−25.06.1918) и всем христолюбивым воинам офицерских имени генерала Маркова полков и соединений за честь и достоинство Отечества живот свой положивших, упокоенных на военном кладбище Новочеркасска».

Памятная доска была установлена при поддержке Скобелевского комитета, Фонда «Наследие» и движения «Белое дело».

Редакция «Русской линии» поздравляет всех потомков русских солдат и офицеров, а также ревнителей памяти Марковского полка с полковым праздником!

Русская линия