7 октября 2025 года, на территории православного образовательного центра «Адмирал» в Михайловске Ставропольского края прошло торжественное открытие и освящение памятника «Верую, Господи» работы скульптора Сергея Серёжина, посвященного великому русскому полководцу генералиссимусу Александру Суворову, сообщает пресс-служба Ставропольской епархии.

Возглавил торжества председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Александр Суворов — это величайший полководец, плоть от плоти, кость от кости нашего русского великого народа. Действительно, все его военные битвы и сражения завершились победой. Он ел одну кашу с солдатами и разделял с ними все тяготы военной жизни, — отметил владыка.

Не было такого памятника еще, когда Александр Васильевич находился в молитвенном предстоянии. Он был в молитвенном предстоянии на земле, молясь перед битвой и после битвы, и сегодня в молитвенном предстоянии пред Богом за все наше воинство, за весь народ. Здесь он обращен в молитвенном предстоянии к Богу, к храму Успения Пресвятой Богородицы.

Дорогие мои, всем нашим бойцам здоровья и победы! Царствия Небесного всем погибшим воинам! Спасибо!"

На торжественном мероприятии также присутствовали учредитель благотворительного проекта «Меценаты — детям», гвардии полковник, почетный сотрудник ФСБ России, генеральный директор ЗАО «Альфа» города Михайловска, ктитор храма великомученика Георгия Победоносца подворья мужского монастыря иконы «Всех скорбящих Радость» в Михайловске Аркадий Дранец; директор ЧОУ «Свято-Никольская начальная школа города Михайловска» Надежда Дранец; глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Игорь Серов; федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Бочаров; председатель Думы Шпаковского муниципального округа Сергей Печкуров; депутат Думы Ставропольского края Юрий Скворцов; заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко; начальник Ставропольского президентского кадетского училища Вячеслав Преснухин; генерал-майор, Герой Российской Федерации Дмитрий Подорожный; генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации Олег Дуканов; генерал-лейтенант Владимир Чиковани; атаман Ставропольского окружного казачьего общества Александр Куликов; председатель союза генералов Ставропольского края Всеволод Чернов; заместитель начальника управления ФСБ России по Ставропольскому краю полковник Максим Микодин; директриса Ставропольского государственного педагогического института Инна Алексеева, руководители федеральных структур и другие почетные гости, преподаватели и учащиеся ЧОУ «Свято-Никольская начальная школа города Михайловска» и жители Ставропольского края.

После выступления приглашенных лиц состоялась торжественная церемония открытия композиции. Затем глава Ставропольской митрополии в сослужении духовенства епархии освятил памятник великому полководцу.

Завершилось мероприятие возложением цветов.

Русская линия