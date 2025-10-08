Представители украинских спецслужб прибыли в обитель с обыском, а затем попытались силой захватить Экономический корпус монастыря, где хранятся юридические документы Лавры…

Сегодня утром силовики режима Зеленского пришли с обыском на территории Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области, а затем попытались устроить в обители силовую операцию по захвату Экономического корпуса, где хранятся юридические документы обители, сообщает СПЖ.

Ранее Шумский районный суд оштрафовал на 68 тысяч гривен руководителя отдела государственной регистрации Шумского горсовета Романа Пилипчука за то, что чиновник посмел зарегистрировать несколько объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры, в пользу Почаевского Свято-Успенского мужского монастыря Украинской Православной Церкви, отмечает портал Raskolam.net.

Факт наличия документов у монашествующих на строения Лавры очень сильно раздражает силовиков Зеленского, а потому они решились под видом обыска силой изъять (читай, похитить) регистрационные документы обители.

При помощи ломов и болгарки неизвестные, возглавляемые главой Кременецкого отделения СБУ Сергеем Засядько, а также главой Кременецко-Почаевского заповедника Василием Ильчишиным, попытались вскрыть и захватить Экономический корпус обители. Они срезали замки и проникли за ворота, но во время отреагировавшие семинаристы смогли остановить захватчиков.

Православные ребята блокировали прорыв бандитов и сумели оттеснить их за ворота. Как сообщает СПЖ со ссылкой на источники в Лавре, нападавшие уехали, но угрожали вернуться с подкреплением.

Братия и верующие просят поддержки и молитв.

Русская линия