Сегодня день памяти видного государственного и общественного деятеля, первого председателя Русского окраинного общества профессора Николая Дмитриевича Сергеевского, скончавшегося 25 сентября 1908 г.

Он родился 4 октября 1849 г. в Псковской губернии в дворянской семье. Окончив юридический факультет С.-Петербургского университета (1872), Сергеевский был оставлен на кафедре уголовного права для приготовления к профессорскому званию. После успешной защиты диссертации ученый занимал профессорские должности в Демидовском и Александровском лицеях, в Военно-юридической академии и Петербургском университете. С 1895 г. Сергеевский служил статс-секретарем Государственного Совета и управляющим отделением Свода Законов Государственной Канцелярии, состоял членом ряда комиссий преимущественно по финляндским делам и инородцам и в марте 1903 г. был удостоен Высочайшей благодарности «за участие в законодательных трудах по преобразованию финляндского управления». В 1904 г. Сергеевский был произведен в тайные советники, назначен сенатором.

Однако уже весной 1905 г., встретив сопротивление среди сановников при отстаивании русских интересов в Финляндии, Сергеевский подал в отставку, вернувшись к государственной службе, осенью 1907 г. по личному приглашению П.А.Столыпина. В 1906 г. он был назначен членом Государственного Совета, в котором вошел в правую группу. В том же году Сергеевский принял участие в создании газеты «Окраины России», позже регулярно помещая в ней свои материалы. На свои личные средства он основал книжную серию «Библиотека «Окраин России», в которой публиковал работы, посвященные окраинным вопросам. Являясь членом Русского собрания, Сергеевский всегда выступал противником сепаратистских устремлений инородцев. В одной из своих статей Сергеевский писал: «Пора остановить безумное разрушительное стремление людей, ослепленных ложью модных космополитических учений. Пора оградить достоинство и права русского народа и русских, где бы они ни жили. Пора русским воскликнуть: не дадим и не отступим! Пора сознать инородцам, что только в единстве, крепости и силе России защита и спасение их, слабых племен от других, сильных, и что только в единении с русским народом и под мощным кровом Русской Державы их будущее, их действительно народное развитие».

В конце 1907 г. совместно с профессором А.С.Будиловичем и генералом А.М.Золотаревым, Сергеевский выступил инициатором создании Русского окраинного общества, призванного бороться с окраинным сепаратизмом, а в начале 1908 г. — был избран его председателем. Однако управлять делами общества Сергеевскому пришлось чуть более полугода — в сентябре 1908 г. он скончался от закупорки мозговой артерии. Похоронен ученый-патриот на Смоленском кладбище С.-Петербурга.

Сегодня мы также вспоминаем видного военного и государственного деятеля, правителя Приамурского края генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса, скончавшегося в изгнании в 1937 года.

Он родился 5 апреля 1874 г., в пятницу Светлой седмицы, в Санкт-Петербурге. По достижении двенадцати лет был зачислен в воспитанники Пажеского Его Императорского Величества Корпуса. Отслужив три года в Туркестане, в 1897 г. поступил в Николаевскую Академию Генерального Штаба. Участвовал в русско-японской войне, по окончании войны произведен в подполковники. В это время Дитерихс был удостоен чести стать воспреемником от купели долгожданного Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. С началом Первой мировой войны служил на штабных должностях на Юго-западном фронте, разрабатывал план знаменитого контрнаступления, вошедшего затем в историю под именем «Брусиловского прорыва». В мае 1916 г. назначен командиром 2-й Особой бригады на Салоникском фронте (бригада входила в состав межсоюзнических воинских контингентов, сформированных специально для действий на Балканах). В начале июля 1917 г. Дитерихса вызвали в Россию. Он вернулся в страну, опьяненную дурманом свободы, где считалось, что воинская дисциплина — пережиток «старого режима». После провала корниловского выступления начальником штаба Ставки стал сослуживец Дитерихса по Юго-западному фронту генерал-лейтенант Н.Н.Духонин, а Дитерихс был назначен к нему генерал-квартирмейстером Ставки. Во время разгрома Ставки матросами и убийства Духонина Дитерихс укрылся во французской военной миссии, что спасло ему жизнь.

В ноябре 1917 г. он принял должность начальника штаба Чехословацкого корпуса, сыграли роль моравские корни рода Дитерихса. В июне 1918 г. он прибыл во Владивосток, здесь в ответ на враждебные действия совдепа чехи 29 июня свергли советскую власть, Дитерихс развернул наступление на запад по линии Транссиба. 31 августа он соединился с чехами, наступавшими из Забайкалья. В ноябре 1918 г. был создан Западный фронт и Дитерихс до середины февраля 1919 г. был начальником штаба фронта. 17 января 1919 г. адмирал А.В.Колчак поручил ему «общее руководство по расследованию и следствию по делу об убийстве на Урале Членов Августейшей Семьи и других Членов Дома Романовых». Участие в расследовании Цареубийства укрепило Дитерихса в убеждении, что Гражданская война есть не просто противостояние белых и красных, а противостояние Христа и Антихриста, которая должна идти под знаменем Православной Веры. Не случайно штабной вагон генерала был украшен многочисленными иконами. Летом 1919 г. Колчак назначил Дитерихса главнокомандующим армиями Восточного фронта. 1 сентября Дитерихс начал последнее наступление Восточного фронта — «Тобольскую операцию», которая, начавшись успешно, завершилась из-за отсутствия достаточных резервов и несогласованности действий разгромом и отступлением белых. В ноябре Дитерихс был отправлен в отставку, он уехал в Харбин. Главным делом теперь стало для него сохранение материалов об убийстве Царской Семьи, здесь Дитерихс написал свой знаменитый труд «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» (книга издана в 1922 г. во Владивостоке).

8 июня 1922 г. он прибыл во Владивосток, где началась подготовка к созыву Земского Собора, последнему в истории России. Земский Собор проходил с 23 июля по 10 августа, на нем было принято историческое решение, что «права на осуществление Верховной Власти в России принадлежит династии Дома Романовых». Впервые белые выступили под монархическими знаменами. Дитерихс почти единодушно был избран временным правителем Приамурского края. Новое государственное образование просуществовало недолго, силы были неравными, «союзники"-японцы, уходя, отказались передать белым оружие и боеприпасы, местные торгово-промышленные круги отказали в денежных субсидиях. 26 октября 1922 г. Владивосток — последний оплот Русской Государственности — был оставлен белыми войсками.

В эмиграции Дитерихс жил в Шанхае, был председателем Дальневосточного отдела Русского Общевоинского Союза (РОВС). Он не признал манифест великого князя Кирилла Владимировича, связывал надежды с молодыми представителями Династии Романовых. В Шанхае он работал в должности главного кассира франко-китайского банка, оказывал поддержку «Обществу распространения русской национальной и патриотической литературы», на его пожертвования издан труд профессора С.С.Ольденбурга «История Царствования Императора Николая II», его попечениями была устроена домовая церковь. В последние годы жизни из-за усиливающейся болезни легких не мог уже руководить отделом РОВС. На его могиле установили каменный крест в старорусском стиле с лампадкой, но в разгар «культурной революции» кладбище было уничтожено и на его месте построены жилые дома.

Сегодня также, в день преставления преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца (1392), свой праздник отмечал Марковск ий полк.

Русская линия