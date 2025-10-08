В день памяти «игумена земли Русской» Святейший Патриарх Кирилл в сослужении многочисленных архиереев Русской Православной Церкви и представителей Поместных Православных Церквей совершил Литургию в Успенском соборе обители…

В Троице-Сергиевой лавре прошли торжества в честь преподобного Сергия Радонежского

8 октября 2025 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом богослужения у входа в Успенский собор Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл; насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Макарий (Веретенников); секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Москве протопресвитер Владимир Диваков; глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области О. Ероханова.

В числе сослуживших Святейшему Патриарху также были представители Поместных Православных Церквей: представитель Патриарха Сербского епископ Ремезианский Стефан; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архимандрит Серафим (Шемятовский); представитель Православной Церкви в Америке протоиерей Даниил Андреюк.

Также Его Святейшеству сослужили члены делегации Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии: спикер Синода Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии митрополит Преспанско-Пелагонийский Петр; викарий Преспанско-Пелагонийской епархии епископ Величский Николай; руководитель Издательского отдела Скопской епархии Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии иеромонах Афанасий (Арсосский).

В соборе молились архиереи, настоятельницы женских монастырей, священнослужители, монашествующие и паломники, прибывшие на торжества в Троице-Сергиеву лавру.

Праздничное богослужение посетила супруга президента Сербии Тамара Вучич.

На богослужении присутствовали председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С. Пахомов; первый вице-президент — финансовый директор, член Совета директоров ПАО «ГМК „Норильский никель“» С. Малышев; и.о. генерального директора ХПП «Софрино» В. Левин; заместитель председателя Всемирного русского народного собора С. Рудов; глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области О. Ероханова; временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Московской области М. Шувалов; руководитель ювелирно-художественной мастерской «Апостол» И. Харьков.

Песнопения Литургии исполнил братский хор Троице-Сергиевой лавры под управлением иеромонаха Нестора (Волкова) и чтеца Никиты Петрова.

В эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес насельник Троице-Сергиевой лавры иеромонах Нектарий (Соколов).

В алтаре состоялось общение Его Святейшества с делегацией Македонской Православной Церкви. Во время теплой беседы Святейший Владыка выразил радость от участия архиереев и клириков Македонской Православной Церкви в торжествах в Троице-Сергиевой лавре в ходе их паломничества в Россию.

По окончании Литургии в Успенском соборе Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского.

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству памятную панагию.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Далее Святейший Патриарх Кирилл проследовал в Троицкий собор, где совершил славление перед мощами преподобного Сергия Радонежского.

В Патриарших покоях Лавры состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с супругой президента Сербии Тамарой Вучич.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды архиереям, клирикам и насельникам Свято-Троицкой Сергиевой лавры, мирянам, особо потрудившимся на благо Святой Церкви и отметившим памятные даты.

В этот день по традиции архиерейские богослужения совершались и в других храмах лавры. Служение Божественной литургии в Троицком соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, в Сергиевском трапезном храме — митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии, в Свято-Духовом храме — митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, в Покровском академическом храме — митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; в Черниговском скиту — митрополит Астраханский и Камызякский Никон.

Русская линия