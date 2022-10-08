В усыпальнице атаманов и героев Дона в кафедральном Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска установлена памятная бронзовая табличка в честь русского генерала…

8 октября 2022 года, в день праздника преподобного Сергия Радонежского и полкового праздника офицерского генерала Маркова полка, в Покровском нижнем приделе кафедрального Свято-Вознесенского собора Новочеркасска, в усыпальнице атаманов и героев Дона, была установлена и освящена мемориальная бронзовая доска с навершием в виде Георгиевского креста работы народного художника России Владимира Суровцева.

На мемориальной табличке нанесён следующий текст: «Вечная память доблестному военачальнику Сергею Леонидовичу Маркову (07.07. 1878−25.06.1918) и всем христолюбивым воинам офицерских имени генерала Маркова полков и соединений за честь и достоинство Отечества живот свой положивших, упокоенных на военном кладбище Новочеркасска».

Памятная доска была установлена при поддержке Скобелевского комитета и Фона «Наследие».

Марковские торжества открылись Божественной литургией, которую совершил настоятель Свято-Вознесенского собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении многочисленного духовенства. За богослужением были вознесены особые молитвы об упокоении генералов Маркова и Тимановского, а также всех воинов Макровского полка.

Затем состоялся молебен святому преподобному Сергию Радонежскому, а также была отлужена лития в Аксайском пределе собора, где располагается марковский киот с иконой преподобного Сергия, Небесного покровителя генерала Маркова.

Помимо многочисленных казаков Всевеликого войска Донского, представителей Скобелевского комитета и других общественных движений, на торжествах присутствовал бывший атаман донских казаков, первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, который в рамках торжеств вручил казакам, отличившимся в боях на Донбассе, боевые награды.

Напомним, что один из основателей Добровольческой армии, Генерального штаба генерал-лейтенант Георгиевский кавалер С.Л. Марков погиб в июне 1918 г в начале 2-го Кубанского похода Добармии в бою под Шаблиевкой. Его отпевали в Войсковом кафедральном соборе Новочеркасска при стечении огромного количества его соратников. Могила генерала, который был торжественно похоронен на старом городском кладбище, не сохранилась.

Ровно 20 лет назад в октябре 2002 года в Свято Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен и освящен памятный киот с иконой святого преподобного Сергия Радонежского, Небесного покровителя генерала Маркова, а в 2003 году на месте гибели русского офицера в центре города Сальска был установлен бронзовый памятник генералу работы скульптора Владимира Суровцева, первый в новейшей истории памятник белому офицеру.

Вечная память всем воинам, казакам и офицерам за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших!

Русская линия