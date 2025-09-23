10/23 сентября 1968 года отошёл ко Господу подвижник и духовный отец святого Паисия Святогорца иеромонах Тихон (Голенков), которого многие на Афоне почитают ничуть не меньше старца Паисия. К сожалению, отец Тихон при всём его почитании на Святой Горе, до сих пор не прославлен.

Отец Тихон (в миру Тимофей Голенков) родился в 1884 году в России, в деревне Новая Михайловка, в семье Павла и Елены Голенковых. С младенческих лет он почувствовал призвание к монашеству и обошел множество русских монастырей. Затем Тимофей отправился в Святую Землю и поклонился святым местам, после чего прибыл на Афон, где и принял постриг с именем Тихон в келье святителя Николая в Буразери.

Через пять лет монах Тихон пришел в Карулью и провёл здесь пятнадцать лет. Проживал он в пещере, вкушал пищу раз в три дня и проводил всё своё время в молитве, чтении и поклонах. Его руководителем был некий премудрый и деятельный в духовной жизни старец.

Через пятнадцать лет отец Тихон перебрался в одну из келий монастыря Ставроникита, что в Капсале, и стал проживать там. Здесь он пребывал в послушании у некоего старца, за которым ухаживал. Уступая увещаниям, монах Тихон стал священником и духовником, построил церквушку, которую посвятил Воздвижению Креста Господня.

Старец обычно литургисал каждое воскресенье, однако держал у себя Святые Дары и причащался каждый день. Во время Литургии люди видели, как меняется его лицо, а глаза старца во тьме сильно светились. Старец всегда литургисал с умилением и слезами.

Однажды отец Тихон сказал своим монахам, чтобы после его смерти не открывали его могилу. Кто-то из них подумал: «А я извлеку его из земли и скажу ему: „Благослови!“» Отец Тихон прочел его помысл и сказал: «Нет на то благословения!»

И до сегодняшнего дня его честные мощи остаются погребенными в ожидании всеобщего воскресения мертвых. Он уснул сном праведника 10/23 сентября 1968 года, прежде смерти увидев Пресвятую Богородицу вместе со святыми Сергием Радонежским и Серафимом Саровским, которые сказали ему, что после праздника Рождества Богородицы возьмут его к себе. Рядом с отцом Тихоном находился его послушник — старец Паисий. Он ухаживал за отцом Тихоном, похоронил его, стал его преемником в хижине, позже написал житие отца Тихона, которое издали после его успения.

