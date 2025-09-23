Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2025

Святую Гору Афон продолжает сотрясать необычно продолжительная серия землетрясений
В результате очередного землетрясения магнитудой 4,8 балла некоторые повреждения получили афонские монастыри Хиландар, Дохиар и Иверский монастырь…

Землетрясение на АфонеРано утром 22 сентября 2025 года на Афоне произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера, которое вызвало незначительные повреждения в трёх монастырях Святой Горы. Несмотря на относительно умеренную силу, этот сейсмический толчок стал частью необычно продолжительной серии землетрясений в регионе, вызывая тревогу и озабоченность у учёных и православных верующих, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

По данным источников, незначительные повреждения были зафиксированы в монастырях Хиландар, Дохиар и, в большей степени, в Иверском монастыре. Согласно данным Геодинамического института, эпицентр землетрясения находился в 7 км к западу-северо-западу от Кареи на Афоне, с очагом на глубине 5 км. При этом жители Уранополиса, ближайшего населенного пункта, не выражают особой тревоги, заявляя, что «привыкли» к подобным явлениям.

Однако президент Организации по антисейсмическому планированию (ОАСП) Евфимий Леккас выразил озабоченность по поводу серии землетрясений в регионе. Выступая в эфире программы «Связи» на телеканале ERTNews, он подчеркнул: «Это нас не тревожит, но с научной точки зрения мы озабочены». Леккас пояснил, что сейсмическая активность началась в 2024 году и с тех пор включает более 1000 землетрясений, девять из которых были магнитудой более 4 баллов. Нынешний толчок стал десятым землетрясением с магнитудой более 4 баллов, а крупнейший из них, магнитудой 5,2 балла, произошёл три месяца назад.

Леккас назвал ситуацию «довольно странным явлением» из-за её продолжительности в 18 месяцев и отметил, что ученые ожидают дальнейшего развития. «Похоже, что разлом, который вызывает эти землетрясения, всё ещё обладает энергией, но я не думаю, что мы достигнем уровня выше 5,2 балла по шкале Рихтера», — добавил он. Эксперт объяснил, что этот конкретный разлом не проявлял активности до 2024 года и был подтверждён только сейчас на основе инструментальных данных. Разлом не выходит на поверхность, находится в подводной и частично в наземной зоне, но на значительной глубине, что затрудняет определение его точных размеров.

В Симбирске в память о жертвах безбожных советских властей открыли зону памяти «Русь Святая, храни веру православную!»
Митрополит Симбирский Лонгин открыл мемориал, посвящённый памяти 46 репрессированных монахинь Спасского женского монастыря...

Памяти учителя святого Паисия Святогорца
Сегодня очередная годовщина со дня кончины духовного отца святого Паисия — русского старца Тихона (Голенкова)...

Иерусалимский Патриарх Феофил принял делегацию Эстонской Православной Христианской Церкви
Иерусалимский Патриархат продолжает демонстрировать, что готов стать точкой притяжения для всех гонимых православных христиан в мире...

Фанар продолжает активно поддерживать богоборческую политику режима Зеленского
Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился в США с Владимиром Зеленским и обсудил с ним «развитие церкви на Украине»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Андрея Спасокубенского...

