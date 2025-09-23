Рано утром 22 сентября 2025 года на Афоне произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера, которое вызвало незначительные повреждения в трёх монастырях Святой Горы. Несмотря на относительно умеренную силу, этот сейсмический толчок стал частью необычно продолжительной серии землетрясений в регионе, вызывая тревогу и озабоченность у учёных и православных верующих, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

По данным источников, незначительные повреждения были зафиксированы в монастырях Хиландар, Дохиар и, в большей степени, в Иверском монастыре. Согласно данным Геодинамического института, эпицентр землетрясения находился в 7 км к западу-северо-западу от Кареи на Афоне, с очагом на глубине 5 км. При этом жители Уранополиса, ближайшего населенного пункта, не выражают особой тревоги, заявляя, что «привыкли» к подобным явлениям.

Однако президент Организации по антисейсмическому планированию (ОАСП) Евфимий Леккас выразил озабоченность по поводу серии землетрясений в регионе. Выступая в эфире программы «Связи» на телеканале ERTNews, он подчеркнул: «Это нас не тревожит, но с научной точки зрения мы озабочены». Леккас пояснил, что сейсмическая активность началась в 2024 году и с тех пор включает более 1000 землетрясений, девять из которых были магнитудой более 4 баллов. Нынешний толчок стал десятым землетрясением с магнитудой более 4 баллов, а крупнейший из них, магнитудой 5,2 балла, произошёл три месяца назад.

Леккас назвал ситуацию «довольно странным явлением» из-за её продолжительности в 18 месяцев и отметил, что ученые ожидают дальнейшего развития. «Похоже, что разлом, который вызывает эти землетрясения, всё ещё обладает энергией, но я не думаю, что мы достигнем уровня выше 5,2 балла по шкале Рихтера», — добавил он. Эксперт объяснил, что этот конкретный разлом не проявлял активности до 2024 года и был подтверждён только сейчас на основе инструментальных данных. Разлом не выходит на поверхность, находится в подводной и частично в наземной зоне, но на значительной глубине, что затрудняет определение его точных размеров.

Русская линия