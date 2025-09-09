Симбирск сделал ещё один серьёзный вклад в сохранение исторической правды о гонениях на Русскую Православную Церковь в безбожные советские годы. 9 сентября 2025 года в Спасском женском монастыре Симбирска при поддержке Фонда Президентских грантов открыли зону памяти «Русь Святая, храни веру православную!», рассказывающую о 46 монахинях обители, подвергшихся репрессиям в 1930 — 1940 годах, и 14 симбирских святых, большинство из которых — новомученики и исповедники, сообщает официальный сайт Симбирской митрополии.

В день открытия мемориальной зоны митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин (Корчагин) совершил литию по всем насельницам монастыря и тем, кто был погребён на монастырском кладбище до его закрытия.

«Все эти годы, когда восстанавливался Спасский женский монастырь, мы особо поминали насельниц этой обители, которые пострадали в ХХ столетии от безбожной власти, — отметил владыка. — Одна из них — инокиня Екатерина (Декалина) — причислена ныне к лику святых. Но у Бога святых гораздо больше, чем в нашем церковном календаре. Множество людей, которые когда-то пострадали за веру во Христа, сегодня молятся вместе с нами и о нас, своих потомках; просят Бога, чтобы их жертва — жизнь, отданная за веру — была не напрасной, и чтобы Господь благословил нашу землю духовным процветанием».

Митрополит Лонгин поблагодарил настоятельницу монастыря игуменью Сергию (Вотрину) и её помощников, а также вручил епархиальные награды всем причастным к обустройству памятного места.

История свидетельствует, что многие симбирские монахини были приговорены большевиками к расстрелам и ссылкам. Среди них — насельница монастыря преподобномученица Екатерина Симбирская, казнённая в 1938 году. Она была прославлена в 2004-м году.

Сохранились дневниковые записи публициста, военного юриста и общественного деятеля Александра Жиркевича от 13 января 1918 года, повествующие о положении Спасского монастыря Симбирска в это смутное время:

«Подлый год приходит к концу, и помянуть его чем-либо хорошим невозможно. Хочется занести в дневник, что я вчера провёл приятный час в уголке, где свило гнездо счастье. Я посетил вчера матушку Феофанию, бывшую настоятельницу местного женского монастыря, которая, уйдя на покой, поселилась в заранее устроенном ею себе маленьком домике, за монастырским храмом.

Туда же с нею переселились и жившие с нею в настоятельской квартире монахини и послушницы. Матушка Феофания напоила меня чаем с вкусными булками, водила по всей квартире, где тепло, и светло, и тихо, и поёт её любимая канарейка, а стены увешаны картинами духовного содержания, портретами архиереев, иконами, крестами. Мать Феофания счастлива тем, что ушла от монастырских дрязг и дел, как говорится, с честью. Сама она только боится, дадут ли ей большевики умереть спокойно в её уголке. Она давно уж приготовила для себя склеп в церкви. Старушка вообще счастлива, и мне так было приятно слушать её бесхитростные рассказы".

Стоит отметить, что единственный в России музей А. Жиркевича в Центре культуры и досуга «Факел» в подмосковном городе Фрязино, где жила его внучка — Н. Жиркевич-Подлесских, стал одним из центров сохранения памяти о дореволюционной России. Теперь история симбирского периода Александра Владимировича расширится новыми данными о Спасском монастыре.

После революции 1917-го настоятельница Спасского монастыря Симбирска матушка Феофания (Семенова) прожила недолго. Точная дата её кончины неизвестна, но по воспоминаниям она была похоронена отнюдь не на монастырском кладбище, а у реки Свияги, и монахини, отыскав захоронение в начале 1920-х годов, перезахоронили её неподалёку от церкви Воскресения Христова на городском кладбище, где была могила её брата.

Последняя игуменья Спасской обители матушка Анфия (Лютикова), уроженка Вятки, указом Святейшего Синода была назначена на должность игуменьи 18 января 1918 года. По решению Особого совещания коллегии ОГПУ от 21 сентября 1932 года она была выслана за пределы края сроком на 3 года, и сведения о её дальнейшей жизни очень отрывочны.

Что интересно, келейница матушки Феофании, её племянница Параскева Андреевна Семенова была арестована 26 января 1931 года и осуждена к лишению свободы на 5 лет. Она смогла выжить в лагере, вернулась на свободу и прожила аж до 1977 года, а это значит, что её могли знать ныне живущие люди из церковного и нецерковного мира.

Симбирская зона памяти «Русь Святая, храни веру православную!», рассказывающая о судьбах 46-ти монахинь Спасского монастыря, позволяет проследить путь тайного сохранения православной веры от царской, дореволюционной, добольшевицкой России до позднего СССР.

Вообще, Русская Православная Церковь уделяет очень большое внимание теме прославления памяти русских новомучеников — по благословению священноначалия Учебный комитет РПЦ в настоящее время запустил проект «Память Церкви» и активно собирает свидетельства о жизни верующих в советскую эпоху.

Тимофей Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»