Преподобный Иоасаф Каменский, Вологодский чудотворец, в миру именовался князем Андреем. Родители его — князь Димитрий Васильевич Заозерский Меньшой (потомок святого благоверного князя Феодора Ростиславича, Смоленского и Ярославского) и княгиня Мария были известны своим высоким благочестием, которое наследовал будущий подвижник.

В двадцатилетнем возрасте князь Андрей принял постриг в Кубенском Спасо-Каменном монастыре с именем Иоасаф, в честь святого Иоасафа, царевича Индийского. Инок Иоасаф снискал себе известность полным послушанием, постничеством, усердием к молитве и любовью к книгам. Братия монастыря удивлялась благой кротости и разумной простоте юного подвижника.

Под духовным окормлением опытного старца Григория, впоследствии епископа Ростовского, святой Иоасаф преуспевал в добродетелях. Он вел затворническую жизнь в келлии и достиг высоких духовных дарований. Святой Иоасаф подвизался в Спасо-Каменном монастыре в течение пяти лет. В последний год своей жизни он только один раз в неделю вкушал пищу и каждый воскресный день приобщался Святых Таин.

Перед кончиной преподобный простился с братией, утешая и увещевая иноков не скорбеть о его исходе. В присутствии братии святой совершил правило, сотворил молитву Господу и Богоматери, возлег на смертный одр и тихо скончался с молитвой на устах 10 сентября 1453 года. Погребен преподобный князь был в Спасо-Каменном монастыре. При гробе святого совершались многие чудеса и исцеления.

