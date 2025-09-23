Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2025

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Андрея Спасокубенского…

Преподобный Иоасаф КаменскийПреподобный Иоасаф Каменский, Вологодский чудотворец, в миру именовался князем Андреем. Родители его — князь Димитрий Васильевич Заозерский Меньшой (потомок святого благоверного князя Феодора Ростиславича, Смоленского и Ярославского) и княгиня Мария были известны своим высоким благочестием, которое наследовал будущий подвижник.

В двадцатилетнем возрасте князь Андрей принял постриг в Кубенском Спасо-Каменном монастыре с именем Иоасаф, в честь святого Иоасафа, царевича Индийского. Инок Иоасаф снискал себе известность полным послушанием, постничеством, усердием к молитве и любовью к книгам. Братия монастыря удивлялась благой кротости и разумной простоте юного подвижника.

Под духовным окормлением опытного старца Григория, впоследствии епископа Ростовского, святой Иоасаф преуспевал в добродетелях. Он вел затворническую жизнь в келлии и достиг высоких духовных дарований. Святой Иоасаф подвизался в Спасо-Каменном монастыре в течение пяти лет. В последний год своей жизни он только один раз в неделю вкушал пищу и каждый воскресный день приобщался Святых Таин.

Перед кончиной преподобный простился с братией, утешая и увещевая иноков не скорбеть о его исходе. В присутствии братии святой совершил правило, сотворил молитву Господу и Богоматери, возлег на смертный одр и тихо скончался с молитвой на устах 10 сентября 1453 года. Погребен преподобный князь был в Спасо-Каменном монастыре. При гробе святого совершались многие чудеса и исцеления.

В Симбирске в память о жертвах безбожных советских властей открыли зону памяти «Русь Святая, храни веру православную!»
Митрополит Симбирский Лонгин открыл мемориал, посвящённый памяти 46 репрессированных монахинь Спасского женского монастыря...

Памяти учителя святого Паисия Святогорца
Сегодня очередная годовщина со дня кончины духовного отца святого Паисия — русского старца Тихона (Голенкова)...

Иерусалимский Патриарх Феофил принял делегацию Эстонской Православной Христианской Церкви
Иерусалимский Патриархат продолжает демонстрировать, что готов стать точкой притяжения для всех гонимых православных христиан в мире...

Фанар продолжает активно поддерживать богоборческую политику режима Зеленского
Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился в США с Владимиром Зеленским и обсудил с ним «развитие церкви на Украине»...

Святую Гору Афон продолжает сотрясать необычно продолжительная серия землетрясений
В результате очередного землетрясения магнитудой 4,8 балла некоторые повреждения получили афонские монастыри Хиландар, Дохиар и Иверский монастырь...

