Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2025

Иерусалимский Патриарх Феофил принял делегацию Эстонской Православной Христианской Церкви
Иерусалимский Патриархат продолжает демонстрировать, что готов стать точкой притяжения для всех гонимых православных христиан в мире…

Иерусалимский Патриарх Феофил принял делегацию Эстонской Православной Христианской Церкви19 сентября 2025 года Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил принял делегацию паломников Эстонской Православной Христианской Церкви во главе с епископом Нарвским и Причудским Лазарем, сообщает официальный сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Во встрече также приняли участие начальник Русской духовной миссии архимандрит Вассиан (Змеев) и заместитель начальника РДМ игумен Никон (Головко).

В ходе беседы, прошедшей в теплой атмосфере, Патриарх Феофил и епископ Лазарь затронули темы общеправославной повестки дня и, в частности, подробно обсудили положение христиан на Ближнем Востоке и в Прибалтике.

Как известно, в настоящее время власти Эстонии предпринимают попытки запретить деятельность Эстонской Православной Христианской Церкви, требуя от эстонского священноначалия разорвать все отношения с Русской Православной Церковью.

Стоит отметить, что Иерусалимский Патриарх Феофил ранее уже высказывался в поддержку гонимых эстонских верующих. Таким образом, Иерусалим демонстрирует, что готов стать той Поместной Церковью, которая будет заботиться не только о своих, но и об общеправославных интересах.

Фанар же, пустившийся во все тяжкие из-за непомерных амбиций Патриарха Варфоломея, может потерять роль координирующего центра мирового Православия.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Симбирске в память о жертвах безбожных советских властей открыли зону памяти «Русь Святая, храни веру православную!»
Митрополит Симбирский Лонгин открыл мемориал, посвящённый памяти 46 репрессированных монахинь Спасского женского монастыря...

Памяти учителя святого Паисия Святогорца
Сегодня очередная годовщина со дня кончины духовного отца святого Паисия — русского старца Тихона (Голенкова)...

Иерусалимский Патриарх Феофил принял делегацию Эстонской Православной Христианской Церкви
Иерусалимский Патриархат продолжает демонстрировать, что готов стать точкой притяжения для всех гонимых православных христиан в мире...

Фанар продолжает активно поддерживать богоборческую политику режима Зеленского
Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился в США с Владимиром Зеленским и обсудил с ним «развитие церкви на Украине»...

Святую Гору Афон продолжает сотрясать необычно продолжительная серия землетрясений
В результате очередного землетрясения магнитудой 4,8 балла некоторые повреждения получили афонские монастыри Хиландар, Дохиар и Иверский монастырь...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Андрея Спасокубенского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика