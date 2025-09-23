Иерусалимский Патриарх Феофил принял делегацию Эстонской Православной Христианской Церкви
Иерусалимский Патриархат продолжает демонстрировать, что готов стать точкой притяжения для всех гонимых православных христиан в мире…
19 сентября 2025 года Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил принял делегацию паломников Эстонской Православной Христианской Церкви во главе с епископом Нарвским и Причудским Лазарем, сообщает официальный сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.
Во встрече также приняли участие начальник Русской духовной миссии архимандрит Вассиан (Змеев) и заместитель начальника РДМ игумен Никон (Головко).
В ходе беседы, прошедшей в теплой атмосфере, Патриарх Феофил и епископ Лазарь затронули темы общеправославной повестки дня и, в частности, подробно обсудили положение христиан на Ближнем Востоке и в Прибалтике.
Как известно, в настоящее время власти Эстонии предпринимают попытки запретить деятельность Эстонской Православной Христианской Церкви, требуя от эстонского священноначалия разорвать все отношения с Русской Православной Церковью.
Стоит отметить, что Иерусалимский Патриарх Феофил ранее уже высказывался в поддержку гонимых эстонских верующих. Таким образом, Иерусалим демонстрирует, что готов стать той Поместной Церковью, которая будет заботиться не только о своих, но и об общеправославных интересах.
Фанар же, пустившийся во все тяжкие из-за непомерных амбиций Патриарха Варфоломея, может потерять роль координирующего центра мирового Православия.
