Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился в США с Владимиром Зеленским и обсудил с ним «развитие церкви на Украине»…

22 сентября 2025 года находящийся в визитом в США Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с главой украинского режима Владимиром Зеленским, оказав тем самым поддержку той антицерковной политике украинских властей, которую они проводят все последние годы, сообщает СПЖ.

При встрече Патриарх Варфоломей приветствовал Владимира Зеленского известным бандеровским лозунгом «слава Украине!». Затем стороны обсудили «пути достижения подлинного мира и дальнейшего развития церкви на Украине».

Глава Фанара подчеркнул, что Константинопольский Патриархат «неизменно поддерживает Украину в условиях продолжающейся жестокой агрессивной войны со стороны России». Он также выразил «абсолютную поддержку и солидарность с украинским народом», а также «надежду на скорый победоносный мир».

«Я проинформировал его о защите религиозной свободы на Украине», — заявил Зеленский, и добавил, что пригласил Патриарха Варфоломея на Украину. Также он поблагодарил его «за поддержку, солидарность, защиту интересов Украины, его постоянные молитвы за всех украинцев и осуждение действий Русской Православной Церкви, которая благословила убийство украинцев».

Во встрече участвовали Американский архиепископ Элпидофор, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр МИД А. Сибига, секретарь СНБО Умеров, и другие.

Русская линия