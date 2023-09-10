Интерес к личности о. Тихона (1884−1968) особенно возрос в связи с канонизацией св. преп. Паисия Святогорца (Езнепидиса) (1924 — 1994). На Святой Горе тогда многие задали себе вопрос: «Если такова отрасль, то каков же корень? На этот вопрос отвечает сборник «Афонский старец Тихон, духовник преподобного Паисия Святогорца», который подготовил и составил иеромонах Серафим (Захаров) и в который вошло всё, что на сегодняшний день известно о жизни русского подвижника. Отметим, что уже вышло два издания, первое — подарочное, в твёрдом переплете (2016 г.) и второе — дополненное, в оригинальном мягком исполнении (2019 г.).

В начале января этого года моя жена попросила меня купить настольный календарь типа «день за днём» с поучениями и святцами на каждый день года. В Издательском Совете Русской Православной Церкви на Погодинской улице мне попался на глаза православный календарь на 2023 год «Свет миру — Преподобные Паисий Святогорец и Порфирий Кавсокалевит», и я, не долго думая, его приобрёл. Жене он показался несколько «заумным», и таким образом он вернулся на мой книжный стол. Не могу сказать, что я ежедневно его изучал, хотя и пролистывал от случая к случаю, неизменно находя для себя поучительные истории и интересные наблюдения обоих святых старцев. И вот однажды в середине лета мне попался отрывок из жития св. Паисия, который особенно привлёк моё внимание. Приведу его ниже целиком:

«Старец уже давно хотел отправиться в Капсалу. Однако какой-то простой монах посоветовал ему не ходить туда, а лучше пойти в скит Честного Предтечи Иверийского, где он мог бы найти калибку за 500 драхм. Так о. Паисий устраивается в Иверийском скиту в калибке святых Архангелов. Согласно записям Иверийской обители он поступил в скит 12 мая 1964 года. Немного позже иеромонахи Василий и Григорий присоединились к старцу и стали его учениками. В этот период старец имеет общение с подвижником о. Тихоном, который жил в Ставроникитской келье Честного Креста, находившейся на вершине Капсалы, выше Калиагары (пустынное место на Горе Афон между монастырями Иверон и Ставроникита, но вдалеке от моря).

Старец знал его ещё с той поры, когда о. Тихон обходил монастыри и, естественно, был в обители Эсфигмен. 11 января 1966 г. о. Тихон постриг о. Паисия в великую схиму. Чин пострижения был совершен в келие Честного Креста…

В 1968 г. иеромонахи Василий и Григорий решили принять на себя управление Ставроникитским монастырем, который был на грани упразднения из-за недостаточного числа монахов. После необходимых формальностей с Протатом о. Василий (Гонтикакис) становится игуменом. Чтобы их усилия увенчались успехом, иеромонахи пригласили старца, который покинул пустыню и пришёл в монастырь, где принял на себя обязанности настоятеля. Точная дата его прибытия -12 августа 1968 года. Он трудился вместе с другими, поварничал и заботился о переустройстве обители. Вместе с тем он посещал о. Тихона, своего старца, который доживал последние дни. После кончины о. Тихона, последовавшей 10 сентября 1968 г. о. Паисий удалился в келию Честного Креста, согласно желанию своего старца. Итак, 2 марта 1969 г. он обосновался в этой пустынной келие, сохраняя вместе с тем общение со Ставроникитской обителью.

Келейка, в которой жил старец, была крайне убогой. Знавший его иеромонах так описывает её: «Она была ничем не украшена и в высшей степени аскетична. Маленького размера, со встроенной печкой, которая постоянно топилась, т.к. старец очень страдал от холода. На стене были иконки и, обыкновенно, горели лампадки. В одном углу маленькая кровать — деревянная, похожая на гроб — множество икон и над кроватью русское схимническое облачение. На другой стороне стояла табуреточка, на которой старец сидел и молился…

Старец не пользовался умывальником и вообще не имел кухонной посуды. Он варил в какой-то банке обычно рис, чечевицу, другое, что оказывалось под рукой. Когда я был у него, он каждые два дня говорил, чтобы пошёл в какую-нибудь обитель поесть, т.к. сам он не имел ничего, кроме сухарей, чая и овощей. Это был бесплотный, настоящий Ангел и небесный человек".

Поскольку о. Паисий постоянно посещал и ухаживал за о. Тихоном в последние его земные дни, келия Честного креста отошла по афонской традиции (по наследству) старцу Паисию. Соответственно вся обстановка, иконы, облачения, да и образ мыслей, манера служения и поведения перешли от старца Тихона св. Паисию. В приведённом выше отрывке ученика св. Паисия священника Дионисия Тациса также важны чёткие даты, которые он приводит в своих воспоминаниях. Именно по ним я вспомнил и дату кончины о. Тихона.

Приведем ещё несколько воспоминаний об о. Тихоне:

«Старец настойчиво избегал осуждения. Когда он посылал своих монахов в Кариес, то шёл вместе с ними около километра. По дороге они проходили мимо каливы одного русского иеромонаха, довольно упитанного. Чтобы послушники его не осуждали, старец отечески советовал им: «Когда вы встретите батюшку Е., говорите: «Да, это ведь святой человек! Да будет с нами его благословение, и целуйте ему руку».

Когда о. Тихон жил один, то в числе прочих приглашал петь на Литургию старца Геронтия. В благодарность после каждой службы он давал о. Геронтию 10 драхм, а в те времена даже священнику в благодарность за совершение Божественной Литургии давали 5 драхм. Однажды о. Геронтий увидел старца Тихона парящим над землёй. «Большего святого я не видел на всей Афонской Горе», — признавался позднее старец Геронтий.

Отец Тихон очень любил читать духовные книги, посвящал чтению около двух-трёх часов в день, и это духовное занятие его чрезвычайно услаждало. Он говорил: «Какой же авва Исаак (Сирин) сладкий!» Несколько раз за свою жизнь старец полностью прочёл полное собрание творений св. Иоанна Златоуста. Отец Тихон очень дружил и много общался с преподобным Силуаном Афонским, который после своей кончины явился о. Тихону, и они беседовали.

Один старец из Кариес свидетельствует: «Отец Тихон был человеком очень простым, он жил в собственном мире. Он был необыкновенным понудителем себя и, несмотря на то, что сильно постился, имел очень крепкое телосложение. Когда старец заходил в нашу келию и садился с нами за трапезу, то ел только пару ложек — для благословения. Сейчас таких, как он, уже нет — даже не ищите».

Однажды о. Тихон принял к себе в послушники двух молодых монахов. Эти монахи прожили с ним около восьми месяцев, стараясь следовать его уставу. Отец Тихон говорил им: «Здесь в пустыне, куда мы пришли, будем славословить Бога, а не есть и спать подобно животным». В будни они вкушали один раз в день пищу, приготовленную без растительного масла, а в субботу и воскресение о. Тихон добавлял три столовые ложки масла на кастрюлю.

Однажды о. Тихон попросил своих монахов не совершать обретение его мощей после кончины. Один из его послушников, услышав это, подумал: «А я всё равно подниму его останки и потом скажу ему: „прости и благослови“. Отец Тихон прочитал его помысел и внимательно посмотрев на него, сказал вслух: „нет, на это благословения нет“. Поэтому до сего дня честные мощи о. Тихона находятся в могиле близ его каливы, ожидая всеобщего воскресения».

Рассказ о кончине о. Тихона приведём прямо из Жития преподобного Паисия Святогорца:

«Первые десять дней сентября о. Паисий прожил не в монастыре, а в келии Честного Креста, которая отстояла от обители на расстоянии двадцати минут пешего пути. Там он ухаживал за батюшкой Тихоном, который с середины августа болел, не вставал с кровати и совсем ничего не ел, только пил немного воды. Старец Тихон не хотел, чтобы рядом с ним кто-то был: он боялся, что посторонний помощник будет мешать его непрестанной молитве. Однако поняв, что приближается последний день его жизни, старец согласился, чтобы рядом с ним постоянно был о. Паисий.

Накануне своей кончины 9 сентября, старец Тихон сказал о. Паисию: «Завтра я умру. Прошу тебя, не спи в эту ночь, чтобы я тебя благословил».

После этого старец положил свои освящённые руки на голову о. Паисия и, несмотря на то, что силы его уже покидали, держал их так три часа. Он благословлял о. Паисия и со слезами целовал его. «Сладкий ты мой, Паисий!, — повторял он. — Мы с тобой будем иметь во веки веков драгоценную любовь. Я теперь буду служить Литургии в раю. А ты отсюда молись. Я буду каждый год приходить и тебя навещать. Если ты останешься жить в этой келии, я буду очень рад. Но пусть, сынок, всё будет так, как хочет Сам Господь».

10 сентября батюшка Тихон скончался. На следующий день он был похоронен в могиле, которую сам давно выкопал во дворе своей келии".

Эту небольшую заметку об отце Тихоне я начал писать 9 сентября с.г., в субботу, а заканчивал уже на следующий день в воскресение, как бы переживая вместе со старцами эти святые мгновения. На Литургии сегодня в алтаре во время проскомидии, мне не хватило дерзости попросить священника вынуть частицу об упокоении отца Тихона, так как я давно для себя решил, что он святой. Мне только не понятно, почему до сих пор это не осознают наше священноначалие. Разве нам в эту тяжёлую для всех пору не нужны Небесные защитники и помощники?

Отец Тихон родился в русской деревне Новая Михайловка в 1884 году. Большую часть жизни он провёл на Афоне, а потому именно Константинопольский Патриархат обязан заниматься его прославлением. Однако сейчас Фанар фактически уклонился в раскол, а потому логичнее было бы, чтобы вопрос о канонизации старца Тихона (Голенкова) рассматривался в Русской Православной Церкви.

Справедливости ради надо сказать, что о возможном прославлении отца Тихона говорили председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви епископ Троицкий Панкратий и глава Мордовской митрополии митрополит Саранский Зиновий в ходе заседаний Рождественских чтений в 2015 году. Тогда также прозвучало и имя иеросхимонаха Иннокентия (Сибирякова). Однако, с тех пор никакой информации по этому вопросу я, к сожалению, больше не встречал.

Литература:

1. Новый Афонский Патерик, том 1, Жизнеописания. «Пустынник иеромонах Тихон» М., «Орфограф», 2013 г.

2. О. Дионисий Тацис. «Когда чужая боль становится своей. Жизнеописание и наставления схимонаха Паисия Афонского». М., 2013 г.(из календаря на 2023 год «Свет Миру»).

3. Афонский старец Тихон (Голенков), духовник преподобного Паисия Святогорца. Составитель иеромонах Серафим (Захаров). Святая Гора Афон, монастырь Кутлумуш 2019 г.