Сводка новостей от 22 сентября 2025

Сергей Лавров: Дональд Трамп был поражён, когда мы рассказали ему о гонениях на УПЦ
Глава МИД России рассказал о реакции президента США на информацию о запрете Украинской Православной Церкви…

Дональд Трамп и Сергей ЛавровСостоявшийся неприятный для Константинопольского Патриарха Варфоломея разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по поводу гонений на Украинскую Православную Церковь, похоже, отчасти стал результатом переговоров президентов России и США на Аляске, где российская делегация обратила внимание американцев на притеснение украинских верующих со стороны режима Зеленского.

Об этом свидетельствует рассказ главы МИД России Сергея Лаврова в одном из интервью СМИ о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о том, что на Украине запрещена каноническая Украинская Православная Церковь и происходят гонения на верующих. Видео с эпизодом данного интервью министра было опубликовано в Телеграм-канале «Украина Православная».

«Упомянули мы на переговорах на Аляске о том, что, среди прочего, ещё и запрещена каноническая Украинская Православная Церковь. И Президент Трамп, я надеюсь, не выдаю секрет, он был поражён и несколько раз переспрашивал у Марка Рубио, правда ли это. И было видно его отношение к такого рода вещам», — сказал Сергей Лавров.

Видимо, после этого в Вашингтоне решили указать Фанару на недопустимость подобного рода фактов, что заставило Патриарха Варфоломея долго оправдываться за поведение украинских раскольников.

Сергей Рыбальченко: «Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трёх и более детей в одном браке»
В Общественной палате России считают, что новая мера поддержки не только укрепит положение главы семьи, но и будет способствовать крепости брака...

Митрополит Рязанский Марк запретил в служении протоиерея Сергия Сальцова
На клирика наложено прещение в связи с распространением клеветнических и оскорбительных слухов в адрес священноначалия...

По стопам Великой княгини Елизаветы Федоровны
Супруга убитого американского активиста Чарли Кирка — Эрика Кирк заявила, что прощает убийцу своего мужа, потому что «так поступил Христос, и так поступил бы Чарли»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем память преподобного Иосифа Волоцкого и вспоминаем архиепископа Иннокентия (Беляева), профессора В.Е.Чернова, русскую героиню Р.М.Иванову...

