Сергей Лавров: Дональд Трамп был поражён, когда мы рассказали ему о гонениях на УПЦ

Состоявшийся неприятный для Константинопольского Патриарха Варфоломея разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по поводу гонений на Украинскую Православную Церковь, похоже, отчасти стал результатом переговоров президентов России и США на Аляске, где российская делегация обратила внимание американцев на притеснение украинских верующих со стороны режима Зеленского.

Об этом свидетельствует рассказ главы МИД России Сергея Лаврова в одном из интервью СМИ о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о том, что на Украине запрещена каноническая Украинская Православная Церковь и происходят гонения на верующих. Видео с эпизодом данного интервью министра было опубликовано в Телеграм-канале «Украина Православная».

«Упомянули мы на переговорах на Аляске о том, что, среди прочего, ещё и запрещена каноническая Украинская Православная Церковь. И Президент Трамп, я надеюсь, не выдаю секрет, он был поражён и несколько раз переспрашивал у Марка Рубио, правда ли это. И было видно его отношение к такого рода вещам», — сказал Сергей Лавров.

Видимо, после этого в Вашингтоне решили указать Фанару на недопустимость подобного рода фактов, что заставило Патриарха Варфоломея долго оправдываться за поведение украинских раскольников.

Русская линия