Константинопольский Патриарх Варфоломей, продолжая свой визит в США, с завидной регулярностью пытается оправдаться за признание украинских раскольников и создание «ПЦУ». В этот раз, выступая с докладом в Совет по международным отношениям 19 сентября, он в очередной раз похвалил собственное решение о легализации украинской схизмы, отметив при этом, что украинцы якобы «обрели долгожданную свободу совести», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт Фанара.

По мнению главы Константинопольского Патриархата, Русская Православная Церковь впала в ересь этнофилитизма, в контексте которого развивает имперскую доктрину «Русского мира» и даже пытается возобновить и закрепить своё влияние на территории «бывшей советской империи», а потому все действия Фанара оправданы.

«Именно поэтому в 2019 году наш Вселенский Патриархат осуществил надежду украинского народа на создание собственной самоуправляемой, автокефальной церкви. Украинцы жаждали свободы совести на протяжении более 70 лет угнетения под властью российской советской системы, которая в 1917 году восстановила Московский Патриархат, чтобы использовать его в своих целях. После того как Сталин почти уничтожил все следы православного христианства в СССР, он был вынужден возродить его в 1943 году, чтобы противостоять нацистским захватчикам. К сожалению, несмотря на падение коммунизма, Русская Церковь по-прежнему остаётся инструментом государства. Однако украинцы больше не подчиняются Церкви, которая пошла на компромисс — они обрели желанную свободу совести», — заявил Патриарх Варфоломей.

Таким образом Константинопольский Патриарх Варфоломей старается убедить всех в том, что процесс автокефалии «ПЦУ» необратим, и отзывать Томос, выданный раскольникам, он точно не будет. Однако, чем больше глава Фанара говорит об этом, тем яснее становится, что политика Константинопольского Патриархата на Украине завела его в тупик, и сколько бы Патриарх Варфоломей не говорил «халва», во рту слаще не становится.

Фактически глава Фанара заявляет, что продолжающиеся на Украине гонения на УПЦ и украинских верующих и духовенство — это и есть дарованная им «свобода совести».

Русская линия