Супруга убитого американского активиста Чарли Кирка — Эрика Кирк заявила, что прощает убийцу своего мужа, потому что «так поступил Христос, и так поступил бы Чарли»…

21 сентября 2025 года на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона, прошла траурная церемония прощания с американским активистом, защитником христианских ценностей и сторонником Дональда Трампа — Чарли Кирком, убитым одним из сторонников половых извращенцев, сообщает СПЖ.

На поминальном служении по своему мужу Эрика Кирк неожиданно для многих тысяч собравшихся на церемонию, включая высшее руководство США, сказала, что прощает человека, который застрелил Чарли. Она указала, что миссия её мужа была сосредоточена на том, чтобы достучаться до молодых людей, которые ищут свой путь в жизни.

«Чарли страстно хотел достучаться и спасти потерянных юношей Запада. Молодых людей, которые чувствуют, что у них нет цели, нет веры и нет смысла жить. Он хотел спасти таких же, как тот, кто лишил его жизни», — сказала Эрика.

Она напомнила слова Христа, сказанные Им на кресте.

«Наш Спаситель сказал: „Прости им, ибо не ведают, что творят“, — продолжила она, срывающимся голосом. — Тот молодой человек. Я прощаю его. Я прощаю его, потому что так поступил Христос. И так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, — это любовь и только любовь. Любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто преследует нас».

Десятки тысяч людей поднялись со своих мест и заплакали вместе с Эрикой.

Отметим, что столь изумительный по нынешним временам поступок супруги Эрика Кирк во многом напоминает поведение Великой княгини Елизаветы Федоровны, которая после убийства своего мужа Великого князя Сергея Александровича террористом Каляевым пошла в тюрьму к убийце и от имени мужа простила его.

«Я прощаю вас», — вымолвила Великая княгиня и попросила убийцу покаяться, подарив ему Евангелие и маленькую иконку. Елизавета Фёдоровна также подала Императору Николаю II прошение о помиловании Каляева, но тот отклонил его. Каляев также отказался каяться, и был казнён.

Русская линия