Ещё неделю назад имя Чарли Кирка было практически неизвестно в России. Он ворвался в наше информационное пространство как взрыв сверхновой, породив волну негодования и восхищения. Одни увидели в нём воплощение неприемлемых ценностей и отреагировали с нескрываемой ненавистью и возмущением: «Как американец (американец!) может быть таким?!»

Другие с изумлением и болью, что его уже больше нет среди живых, открыли для себя неожиданного единомышленника. Смерть, без сомнения, стала и главной проповедью, и вершиной служения Чарльза Кирка. Она же высветила его законченный образ, полный веры, решимости и христианской любви, опровергая клевету тех, которые читают Евангелие с закрытыми глазами души и не понимают, что убежденное отстаивание евангельской правды и есть любовь в действии.

Убийца и все стоявшие за ним бессильны поставить точку в бытии человека, верующего во Христа. А в миллионах сердец его единомышленников и друзей мученическая смерть Чарли вдохнула новую, многократно умноженную жизнь для служения их целям, мыслям, убеждениям.

В эпоху постправды, релятивизма и воинствующего либерализма, когда реальность конструируется СМИ и социальными сетями, а конформизм стал нормой, истина тонет в море политкорректности. Чарли Кирк осмелился идти против течения. Он не признавал полутонов, компромиссов и сделок с совестью. Ему было плевать на то, что модно, что принято, что диктует толпа. Он позволял себе небывалую в наше время роскошь — называть вещи своими именами, даже если это означало, что за таким царственным выбором без всяких сомнений неизбежно придет череда расплат, вплоть до самых страшных.

Что особенно восхищает в фигуре Чарли Кирка — это его готовность идти со словом о Царствии Небесном, о традиционных ценностях, о консервативных принципах в самые, казалось бы, неподходящие места, обитатели которых в большинстве своем и слышать ничего подобного не желают! Он выбрал «миссионерское поле», быть может, самое важное, но, как мы убедились, отнюдь не безопасное, примерно такое же, как проповедь где-нибудь в племени людоедов. Студенческие кампусы, молодежная среда поколений Z и Y. Но Чарли Кирк и среди этих, столь по-христиански любимых им молодых и агрессивных индивидуумов, в каждом из которых видел образ и подобие Божие, не боялся показаться «белой вороной», не боялся идти против течения, не боялся говорить правду — и именно так, как он её понимал, пусть это сплошь и рядом вызывало гнев и неприятие.

Пример Чарли — урок для нас.

Вот, что пишет о нем Джордан Петерсон:

«Чарли возник из ниоткуда 10 лет назад и создал самую влиятельную в мире организацию молодых консерваторов. Причём сделал он это с нуля. Он сделал это, посещая университеты практически в одиночку, расставляя карточные столы, предлагая дискутировать и обсуждать все вопросы, которые не обсуждались и не дискутировались в этих местах, созданных именно для этой цели, создавая консервативные клубы в кампусах по всем Соединенным Штатам, создавая низовые организации, учась вести дебаты, несмотря на то, что сам он не учился в колледже»[i].

Нельзя недооценивать великий труд множества российских миссионеров за последние десятилетия. Но не открою тайны, если напомню, что у нас совсем еще не изжита вековая хроническая немощь — тяга к подражанию Западу, в крайностях своих переходящая в нечто противоположное проповеди. Некоторые православные миссионеры, движимые, безусловно, самыми благими намерениями, насмотревшись на западных модернистских проповедников, пытаются понравиться всем и, подстраиваясь под вкусы молодежи, размениваются на пошловатые шутки и игривые «миссионерские приёмчики».

Пример и поразительные успехи Чарли Кирка, который, казалось бы, пришел из той же западной культуры, но использовал совершенно иные подходы, заставляет нас задуматься о том, что является по-настоящему действенным в миссии. У Чарли хватало ума и такта уважать интеллект своих молодых собеседников, говорить с ними серьёзно, на равных, не опускаясь до клоунады.

Чарли Кирк говорил в первую очередь то, во что верил. Его искренняя страсть, принципиальность и убежденность заражали молодёжь, заставляли её думать. Именно за это его полюбили и возненавидели, и равнодушным он не оставил никого.

Жизнь и смерть Чарли Кирка, дело его жизни не могут не вызывать глубочайшего уважения. Ведь его противостояние отступлению — тому, что наш православный старец отец Иоанн (Крестьянкин) называл «шествием разрушителя», — несмотря на конфессиональную разницу, оказалось удивительно созвучным для многих из нас.

Чарли Кирк. От первого лица:

О Христе, Библии и христианской вере

«Иисус победил смерть, чтобы ты мог жить»[ii].

«— Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили?

— Я хочу, чтобы меня запомнили за стойкость в вере. Это самое главное. Самое главное — это моя вера"[iii].

«Величайшие умы истории были заворожены Писанием… Исаак Ньютон писал о библейских пророчествах больше, чем о физике. В Писании есть что-то интеллектуальное, что действительно расширяет ваши границы. И именно это, на мой взгляд, так прекрасно в нашей вере: она доступна каждому, но при этом бесконечно полезна для исследования»[iv].

«Библия не актуальна — она опережает время»[v].

О браке, семье и абортах

«Семья изменит вашу жизнь к лучшему, поэтому женитесь и заводите детей. Вы не пожалеете»[vi].

Совет молодым мужчинам: «Найдите женщину, женитесь на ней, обеспечивайте её, заводите больше детей, чем можете себе позволить»[vii].

«Брак — это не просто важный этап в жизни, это призвание. Бог не сказал: „Ждите, пока не почувствуете себя готовым“. Он сказал: „Нехорошо человеку быть одному“. Женитесь молодыми. Плодитесь и размножайтесь»[viii].

«Муж должен делать всё возможное, чтобы не заставлять свою жену работать»[ix].

«Мы допускаем убийство полутора миллионов младенцев в год под предлогом охраны репродуктивного здоровья женщин. Мы позволяем, чтобы младенцев забирали и выбрасывали каждый год, просто говоря, что они не люди. Вы используете расчеловечивающий язык, говоря: „О, это эмбрион“. — Нет, это — ребёнок, созданный по образу и подобию Божьему, заслуживающий защиты. Никогда не следует оправдывать массовое убийство людей под предлогом того, что они нежеланны. Именно так мы и получили Освенцим, именно так мы получили величайший ужас двадцатого века»[x].

О своем призвании, свободе и консерватизме

«Если вы устраните меня, другие поднимутся и заговорят громче»[xi].

«Нужно попытаться направить людей к конкретным целям, к возвращению в Церковь, к вере, к браку, к рождению детей. Именно такой консерватизм я представляю и пытаюсь нарисовать картину добродетели, чтобы вдохновлять людей, а не только злиться»[xii].

«Меня гораздо больше интересует то, чего хочет от меня Бог, чем-то, чего я хочу от Бога. Бог хочет, чтобы моя жизнь была посвящена борьбе за истину»[xiii].

О методах ведения дискуссии

«Мудрость слушает»[xiv].

«Пробуйте свои слова на вкус, прежде чем их выплевывать»[xv].

«Если вы во что-то верите, вам нужно иметь смелость бороться за эти идеи, а не убегать от них или пытаться их заглушить»[xvi].

«Когда прекращаются разговоры, когда люди становятся бессловесными, начинается насилие. Поэтому, если вы делаете что-то сегодня, делайте это со страстью, с убеждением. Защищайте своих друзей, отстаивайте свои убеждения и говорите громко, даже если ваш голос дрожит. Ваши слова имеют смысл, ваши ценности имеют цель. Никогда не забывайте об этом»[xvii].

Чарли Кирк и … Православие

«Пост — недооценённая технология христианской Церкви. Христос, Господь наш, постился»[xviii].

Интервью с православным священником Джоном Стриклендом[xix] Чарли Кирк завершил, сказав, что сделал много пометок и что с нетерпением ждет посещения церкви отца Джона.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)

20 сентября 2025 г.

