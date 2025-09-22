На клирика наложено прещение в связи с распространением клеветнических и оскорбительных слухов в адрес священноначалия…

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ожидает публичного покаяния от клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских протоиерея Сергия Сальцова, который допустил распространение «клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви», сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

16 сентября 2025 года владыка Марк издал следующий Указ:

«В связи с Вашей активной антицерковной деятельностью среди прихожан, выражающейся в распространении клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви, настоящим Вы освобождаетесь от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, г. Рязани и запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста до принесения публичного покаяния».

О каких высказываниях отца Сергия идёт речь в указанном документе не уточняется. В публичной плоскости и Интернете свидетельств его клеветы в адрес священноначалия нам найти не удалось. При этом владыка Марк призывает священника принести именно публичное покаяние, что может означать, что слухи клирик распускал во время одной из проповедей, через СМИ или при публичном общении с паствой.

Русская линия