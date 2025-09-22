Русская линия
Сводка новостей от 22 сентября 2025

Митрополит Рязанский Марк запретил в служении протоиерея Сергия Сальцова
На клирика наложено прещение в связи с распространением клеветнических и оскорбительных слухов в адрес священноначалия…

Протоиерей Сергия СальцовМитрополит Рязанский и Михайловский Марк ожидает публичного покаяния от клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских протоиерея Сергия Сальцова, который допустил распространение «клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви», сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

16 сентября 2025 года владыка Марк издал следующий Указ:

«В связи с Вашей активной антицерковной деятельностью среди прихожан, выражающейся в распространении клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви, настоящим Вы освобождаетесь от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, г. Рязани и запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста до принесения публичного покаяния».

О каких высказываниях отца Сергия идёт речь в указанном документе не уточняется. В публичной плоскости и Интернете свидетельств его клеветы в адрес священноначалия нам найти не удалось. При этом владыка Марк призывает священника принести именно публичное покаяние, что может означать, что слухи клирик распускал во время одной из проповедей, через СМИ или при публичном общении с паствой.

Константинопольский Патриарх Варфоломей заявил, что подарил украинцам «желанную свободу совести»
На фоне продолжающихся на Украине гонений на верующих и духовенство УПЦ попытки главы Фанара оправдать своё признание украинских раскольников кажутся всё более циничными...

Сергей Лавров: Дональд Трамп был поражён, когда мы рассказали ему о гонениях на УПЦ
Глава МИД России рассказал о реакции президента США на информацию о запрете Украинской Православной Церкви...

Сергей Рыбальченко: «Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трёх и более детей в одном браке»
В Общественной палате России считают, что новая мера поддержки не только укрепит положение главы семьи, но и будет способствовать крепости брака...

По стопам Великой княгини Елизаветы Федоровны
Супруга убитого американского активиста Чарли Кирка — Эрика Кирк заявила, что прощает убийцу своего мужа, потому что «так поступил Христос, и так поступил бы Чарли»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем память преподобного Иосифа Волоцкого и вспоминаем архиепископа Иннокентия (Беляева), профессора В.Е.Чернова, русскую героиню Р.М.Иванову...

