Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иоанн Санин, родился 14 ноября 1440 года (по другим данным — 1439 год) в селе Язвище-Покровское, недалеко от города Волоколамска, в семье благочестивых родителей Иоанна (в монашестве Иоанникия) и Марины (в схиме Марии).

Семилетним отроком Иоанн был отдан в обучение к добродетельному и просвещенному старцу Волоколамского Кресто-Воздвиженского монастыря Арсению. За два года он изучил Священное Писание и стал чтецом в монастырской церкви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин монастырь, где познакомился с духовным наставником Варсонофием, и «мудре последуя совету и благословению прозорливаго и святаго старца Варсонофия, пришел еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того умолил еси прияти тя в послушание».

В Боровском монастыре преподобный Пафнутий постриг юношу в иночество с именем Иосиф. Восемнадцать лет провел преподобный Иосиф под руководством святого подвижника. По преставлении своего учителя он был назначен игуменом Боровского монастыря, которым управлял около двух лет. В этой обители он ввел общежительный устав, что вызвало недовольство некоторых иноков. Преподобный Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в паломничество по русским святыням. Так он оказался в Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь он еще более укрепился в желании создать новое монашеское общежитие. Из Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в Волоколамские пределы, где в 1479 году при слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пресвятой Богородицы. В своем монастыре преподобный Иосиф ввел самое строгое общежитие и составил для него собственный устав, значительная часть которого взята из Устава преп. Нила Сорского.

Жизнь преподобного Иосифа не была легкой и покойной. В трудное для Русской Церкви время Господь воздвиг его как ревностного поборника Православия на борьбу с ересями и церковными несогласиями. Величайшим подвигом преподобного Иосифа стало обличение ереси жидовствующих, пытавшихся отравить и исказить основы русской духовной жизни. Как святые отцы и учители Вселенской Церкви изложили догматы Православия, возвышая свой голос против древних ересей (духоборческих, христоборческих, иконоборческих), так святому Иосифу возвещено было Богом противостоять лжеучению жидовствующих и создать первый свод русского православного Богословия — великую книгу «Просветитель».

На церковных Соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф выступил с обличением ереси жидовствующих, возникшей в Новгороде. Он решительно добивался осуждения упорствующих отступников. Кроме основного его сочинения «Просветитель», направленного против этой ереси, перу святого принадлежат также 24 послания к различным лицам, краткая и пространная редакции монастырского «Устава».

Преподобный Иосиф воспитал целую школу иноков-подвижников. Многие постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря были архипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской Церкви: митрополиты Московские и всея Руси Даниил и святой Макарий, архиепископ Вассиан Ростовский, епископы Симеон Суздальский, Досифей Крутицкий, Савва Крутицкий, по прозванию Черный, Акакий Тверской, Вассиан Коломенский, святители Казанские Гурий и Герман, святитель Варсонофий, епископ Тверской.

Преподобный Иосиф преставился 9 сентября 1515 года и был погребен близ алтаря Успенского храма своей обители. Собором 1578 года преподобный Иосиф был причислен Церковью к местночтимым святым, а в 1591 году — к общерусским.

Сегодня день памяти вдохновителя создания Тамбовского Серафимовского Союза Русских Людей, экзарха Грузии, архиепископа Карталинского и Кахетинского Иннокентия (Беляева), скончавшегося в 1913 г. Он родился 23 сентября 1862 г. в семье священника во Владимирской епархии и в миру звался Иваном Васильевичем. Образование получил во Владимирской семинарии и Казанской духовной академии, которую закончил в 1885 г. со степенью кандидата богословия. Занимался преподавательской деятельностью в Тобольске. Овдовев, в 1895 г. принял монашеский постриг, рукоположен во иеромонаха, вскоре возведен в сан архимандрита и назначен ректором Литовской семинарии и настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря. Ему удалось поставить на широкую ногу издательскую просветительскую деятельность. В 1899 г. хиротонисан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии. В феврале 1903 г. назначен на самостоятельную кафедру — епископом Тамбовским и Шацким. В Тамбове владыка принял самое деятельное участие в прославлении прп. Серафима Саровского и организации церковных торжеств. Будучи монархистом по своим убеждениям, владыка поддержал инициативу по организации Тамбовского Серафимовского Союза Русских Людей, лично отслужил молебен при торжественном открытии Союза в ноябре 1905 г. и благословил патриотов на борьбу со смутой. Тамбовский СРЛ был одной из самых активных монархических организаций в России. Владыка принимал участие в 4-м Всероссийском монархическом съезде в Москве в 1907 г. В 1909 г. назначен экзархом Грузии в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. Скончался в Петербурге от паралича сердца.

Сегодня также день памяти председателя Киевского Клуба Русских Националистов доктора медицины профессора Василия Егоровича Чернова. Он родился 2 марта 1852 г. в семье солдата в Тифлисской губернии. Образование получил в Воронежской гимназии и Императорской Медико-хирургической академии. Принимал участие в русско-турецкой войне, работал в Ясском эвакуационном бараке и госпитале Красного Креста в тылу действующей армии. В 1889 г. стал профессором по кафедре детских болезней университета Св. Владимира в Киеве. В 1892 г. стал директором Киевского Мариинского детского приюта, за заботу о «благоустройстве и обеспеченности» которого удостоился благодарности Государыни Императрицы, в 1896 г. назначен директором Бактериологического института в Киеве. Гроза, пронесшаяся над Россией, та грязь и позор, которые она за собой оставила, превратили Чернова в передового борца за русские национальные идеалы. В 1908 г. в Киеве был организован и стал активно действовать Клуб Русских Националистов под председательством Чернова, которому удалось сплотить передовые силы русской интеллигенции и духовенства. Взвешенность в суждениях и основательность в оценках сделали Клуб одной из ведущих патриотических организаций в России. Отвергая обвинения в адрес Клуба в «реакционности», Чернов писал: «Еще нелепее мысль, будто русский национализм в его теперешних стремлениях отождествляет себя с реакционностью. Его пытаются отождествить, но только те, кому русская национальная политика невыгодна, т.к. мешает осуществлению тех или иных планов». Однако обремененный занятиями в университете Чернов в апреле 1912 г. вынужден был сложить с себя звание председателя Клуба, а в ночь на 9 сентября профессор скончался.

Сегодня мы также вспоминаем сестру милосердия Римму Михайловну Иванову, бывшую единственной женщиной в России, награжденной за боевые отличия офицерским Военным орденом Св. Георгия 4-й степени (посмертно). Она родилась в Ставрополе 15 июня 1894 г. в семье казначея Ставропольской духовной консистории. В 1913 г. она окончила Ольгинскую гимназию и начала работать учительницей начальных классов в селе Петровском. Когда началась война 1914 года, то окончив курсы сестер милосердия 20-летняя девушка поступила на работу в епархиальный лазарет для больных и раненых воинов. Но уже в начале 1915 г. Римма Иванова добровольно ушла на фронт. Она была зачислена в 83-й пехотный Самурский полк сначала под именем санитара Ивана Михайловича Иванова, а потом и под настоящим своим именем. За мужество при спасении раненых (ей удалось вынести с поля боля около 600 воинов) девушка была удостоена солдатского Георгия IV степени и двух Георгиевских медалей. В августе 1915 г. Римма Иванова поступила в 105-й пехотный Оренбургский полк на Западном фронте, где полковым врачом служил ее брат Владимир. Солдаты горячо полюбили отважную девушку, называли ее «святой Риммой». 9 сентября в ходе контрудара Оренбургский полк пошел в очередную атаку у села Доброславки. В 10-й роте были убиты оба офицера, солдаты смешались, стали отходить. И тогда Римма Иванова, перевязывавшая раненых в гуще боя, поднялась и крикнув: «Вперед! За мной!», собрала вокруг себя тех, кто еще мог держать оружие и повела в атаку. Воодушевленные солдаты ринулись за ней, опрокинули врага и взяли сильную позицию. Однако Римма при этом была смертельно ранена. По словам очевидцев, последними ее словами были: «Боже, спаси Россию..» Указом Императора Николая II героиня была посмертно награждена офицерским орденом Св. Георгия IV степени. Это была единственная женщина, удостоенная такой награды. Прах ее был перевезен в Ставрополь. И хоронил ее весь город — возле Андреевского храма, где погребали всех местных героев. «..Да! Сестра милосердия стала предводителем воинства, совершила подвиг героя. Город наш, город Ставрополь! Какой славы сподобился ты! Франция имела Орлеанскую деву — Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову. И имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира..», — сказал, провожаю героиню в последний путь протоиерей Семен Никольский. А местное духовенство даже поднимало вопрос о причислении девушки к лику святых. Для увековечения памяти Р. Ивановой было принято решение установить в Ставрополе памятник в ее честь, но оно так и не осуществилось: грянула революция, затем Гражданская война.

