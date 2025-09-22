В Общественной палате России считают, что новая мера поддержки не только укрепит положение главы семьи, но и будет способствовать крепости брака…

Сергей Рыбальченко: «Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трёх и более детей в одном браке»

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что было бы правильным наряду с материнским капиталом выдавать семьям, в которых растёт трое и более детей, и отцовский капитал, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трёх и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», — сказал эксперт.

По мнению Рыбальченко, выплату стоит сделать федеральной, а её размер должен превышать 1 млн рублей. «И если какой-то из регионов решит ввести выплату на своём уровне — это будет правильно, — добавил представитель Общественной палаты. — Важно поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми».

Варианты использования отцовской выплаты должны быть такими же, как и у материнского капитала, считает Рыбальченко. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребёнка до 3 лет (для семей с низким доходом), товары и услуги для детей‑инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей. «Также я бы предложил расширить отцовский капитал на приобретение многоместного семейного автомобиля, на ремонт и благоустройство жилья», — добавил эксперт.

Он обратил внимание, что нередко третьи и последующие дети рождаются «уже не в одной, а в следующих семьях». «В этом смысле отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — подчеркнул председатель комиссии ОП РФ.

Русская линия