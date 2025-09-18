Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что в Вашингтоне главе Фанара назвали точную сумму, которую ему заплатили за Томос для «ПЦУ»…

Украинский политолог Константин Бондаренко в эфире Ютуб-канала Александра Шелеста сообщил о деталях встреч Патриарха Варфоломея в Белом доме, где глава Фанара сначала провёл короткую встречу с Дональдом Трампом, а затем имел продолжительную беседу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщает СПЖ.

По словам эксперта, в ходе беседы с Вэнсом американская сторона подняла крайне неудобный для Фанара вопрос гонений на Украинскую Православную Церковь, а также запросила у Патриарха Варфоломея отчёт о его взаимодействии с бывшим госсекретарём США Майком Помпео при создании «ПЦУ».

Как рассказал Константин Бондаренко, вице-президент Джей Ди Вэнс, известный как сторонник религиозных свобод, прямо затронул тему притеснения украинских верующих. «Патриарху Варфоломею было чётко указано на существующую проблему. Тот пытался протестовать и апеллировать к историческим травмам — Голодомору и сталинским репрессиям, что даже было отражено в официальном брифинге Белого дома. Однако осталось совершенно непонятно, какое отношение эти преступления прошлого имеют к нынешней ситуации с давлением на каноническую Церковь», — отметил политолог, добавив, что попытка Патриарха Варфоломея оправдаться выглядела неубедительно.

Кроме того, по данным Бондаренко, на встрече прозвучало требование предоставить полную информацию о роли Майка Помпео в создании «Православной церкви Украины» и вручении ей Томоса. «У Патриарха Варфоломея попросили отчёт о его отношениях с Майком Помпео, о причастности Майка Помпео к созданию Православной церкви Украины и вручению Томоса. Была названа конкретная сумма, которую получил Вселенский патриарх в результате этой сделки, и сколько ушло Помпео. Вот после этого, говорят, в Киеве просто-напросто запаниковали», — резюмировал политолог.

