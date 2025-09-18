Памятник известному русскому хирургу митрополиту Крымскому Луке (Войно-Ясенецкому) открыли на территории комплекса Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич в Архангельске. Бюст владыки был изготовлен по инициативе члена Экспертного совета Агентства стратегических инициатив, заслуженного юриста России Павла Астахова, сообщает ТАСС.

«Память о владыке незаслуженно в советские времена пытались стереть, не придавать особого значения жизни, подвигу этого великого человека, который был практически нашим современником. На самом деле в нём сочеталось всё идеально: и служение, и профессия врача. Как у нас в фильме один врач замечательно сказал, <…> святитель Лука служил людям, как Богу, а Богу — как людям», — отметил Павел Астахов.

Митрополит Лука (Валентин Войно-Ясенецкий) (1886−1961) — выдающийся русский и советский хирург, учёный и священнослужитель. Родился в семье врача, окончил медицинский факультет Киевского университета. Известен своими трудами в области анестезиологии и хирургии, самая известная его монография «Очерки гнойной хирургии», за неё он был награжден Сталинской премией.

«Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — гениальный хирург, наработки которого до сих пор используются в гнойной хирургии. Несмотря на преследования, он оставался верен своему долгу, продолжая лечить людей в местах своей ссылки, в том числе, в Архангельске», — отметила руководительница регионального центра антитромботической терапии Надежда Воробьева.

В 1920−30-е годы митрополит Лука был репрессирован и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. В 1931 году он был сослан в Северный край, где отбывал заключение в исправительно-трудовом лагере «Макариха» возле Котласа, затем был переведён в Котлас, после чего — в Архангельск, где продолжал врачебную практику.

После торжественной церемонии открытия памятника в Архангельске представили документальный фильм, посвященный святителю Луке, снятый по инициативе Астахова для телеканала «Спас». За время съемки группа работала в 14 городах, в том числе в Архангельске.

