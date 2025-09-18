Максим Решетников: На здесь не нужны ни семьи мигрантов, ни их дети. И учить мы никого не обязаны

Россия переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не собирается делать ставку на массовый ввоз иностранной рабочей силы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда, сообщает Life.Ru.

По словам политика, мигранты будут допускаться в Россию лишь временно для определённых работ. «К миграции мы будем подходить по принципу „приехал — отработал — уехал“. То есть всё по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны», — подчеркнул министр.

Максим Решетников отметил, что в условиях дефицита кадров Россия будет привлекать иностранных работников, однако ключевая задача — повышение производительности труда. Для этого, по его словам, уже создан отдельный проект.

Министр добавил, что серьёзный потенциал для роста эффективности экономики даёт развитие платформенных решений.

По данным Росстата и МВД, ежегодно в Россию приезжают на работу около 3−4 миллионов трудовых мигрантов, большинство из них — из стран Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о введении запрета на въезд и пребывание в России для родственников трудовых мигрантов. По мнению депутатов, данная мера позволит уменьшить общий объём миграции на 15−20%, исключив из числа въезжающих членов семей низкоквалифицированных работников.

Русская линия