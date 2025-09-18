Болгарский Патриарх Даниил прокомментировал ситуацию вокруг украинского церковного конфликта и тему создания «ПЦУ», указав на наличие «существенных канонических препятствий» для её признания. По его словам, большинство Поместных Православных Церквей не признали данную структуру, а сам церковный вопрос на Украине тесно связан с политикой. Об этом он рассказал в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски, сообщает портал Raskolam.net.

Предстоятель Болгарской Православной Церкви подчеркнул, что «11 из 15 Православных Церквей не признали церковную структуру, которую создал Константинопольский Патриарх». Он также отметил, что разрыв евхаристического общения между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом произошёл «из-за вмешательства Константинопольской Патриархии в дела Украинской Православной Церкви».

По словам Патриарха Даниила, Болгарская Церковь сохранила общение с обеими сторонами, чтобы способствовать разрешению конфликта, и видит связь церковной проблемы с политикой. «Мы не прерывали общение, и думаю, это разумный подход — чтобы геополитический спор и война на Украине, наконец, нашли мирное решение и разрешился церковный вопрос», — заявил Предстоятель.

Русская линия