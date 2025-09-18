Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 апреля 1862 г. в Дрездене, происходил из старинного дворянского рода, сын генерала от артиллерии. Детство и раннюю юность провёл в основном в Литве, на лето выезжая в Швейцарию. В 1881 г. окончил Виленскую гимназию, в 1885 г. — естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. По окончании университета служил в Министерстве государственных имуществ, в 1889 г. перешёл в Министерство внутренних дел, был назначен ковенским уездным, впоследствии губернским, предводителем дворянства. С 1902 г. и.д. Гродненского губернатора, в 1903 г. переведён в Саратов. Летом 1905 г. во время ликвидации аграрных беспорядков проявил энергию, жёсткость и личную смелость, удостоился благодарности Императора Николая II. 26 апреля 1906 г. назначен министром внутренних дел в кабинете И.Л.Горемыкина, 8 июля 1906 г. стал одновременно и председателем Совета Министров Российской Империи. Поначалу он вступил было в переговоры с рядом умеренно-либеральных деятелей (князем Г. Е. Львовым, Н.Н.Львовым, Д.Н.Шиповым, князем Е.Н.Трубецким и др.), надеясь привлечь их в правительство, но переговоры ни к чему не привели, эти деятели предъявили невозможные требования. 12 августа 1906 г. на жизнь Столыпина было произведено покушение: на его даче на Аптекарском острове в Петербурге были взорваны бомбы, в результате более 20 человек были убиты, более 30 были ранены, в их числе сын и дочь Столыпина. Среди погибших и пострадавших были в основном простые люди (прислуга, охрана, а также всевозможные просители). Теракт вызвал бурю возмущения в обществе. Вскоре был опубликован закон о военно-полевых судах, в которых судопроизводство завершалось в пределах 48 часов, а приговор исполнялся в 24 часа. По подсчётам, с августа 1906 по апрель 1907 г. было вынесено 1102 смертных приговора, что позволило остановить волну террора и покончить с революцией.

3 июня 1907 г. революционная 2-я Государственная Дума была распущена. Одновременно был изменён избирательный закон (так называемый «третьеиюньский переворот»), который позволил создать умеренное большинство в 3-й Государственной Думе. В обществе наступило умиротворение, и Столыпин смог перейти к реформам, главной из которых была аграрная. Главными элементами столыпинской аграрной реформы было разрушение крестьянской общины и организация широкомасштабного крестьянского переселения в Сибирь. Однако в полном объёме осуществить свои реформы Столыпину не удалось, как не удалось ему создать и сильной проправительственной партии в Думе, которую он намеревался сконструировать на базе Всероссийского Национального Союза.

В конце августа 1911 года император Николай II с семьёй и приближёнными, в том числе и со Столыпиным, находились в Киеве по случаю открытия памятника Александру II. 1 сентября ст.ст. 1911 года император и Столыпин присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в киевском городском театре. Некий революционер Богров в антракте подошёл к Столыпину и дважды выстрелил: первая пуля попала в руку, вторая — в живот, задев печень. После ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и произнёс: «Счастлив умереть за Царя». 4 сентября вечером состояние Столыпина резко ухудшилось, и около 10 часов вечера 5 (18-го нов.ст.) сентября он скончался. В первых строках вскрытого завещания Столыпина было написано: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют». Указание Столыпина было исполнено: 9 сентября Столыпин похоронен в Киево-Печёрской лавре.

