Теперь данный законопроект будет направлен в Государственный суд, который решит, соответствует ли он Конституции Эстонии…

16 сентября 2025 года парламент Эстонии в третий раз проголосовал за закон «О церквях и приходах» без изменений, на которых настаивал президент страны, указывая на его антиконституционный характер. Решение поддержали 63 депутата, против высказались 15 человек. Теперь документ будет направлен в Государственный суд, который рассмотрит его на соответствие Конституции, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Postimees».

Принятый закон обязывает религиозные организации изменить свои Уставы в случае подчинения «зарубежным центрам», деятельность которых власти признают угрозой для суверенитета или конституционного строя страны. На это отведён срок до 6 месяцев. Если этого не будет сделано, приходы смогут выйти из их состава и самостоятельно зарегистрировать новые документы. В пояснительной записке подчеркивается, что цель закона — предотвратить использование свободы вероисповедания для «распространения экстремизма и враждебного влияния».

Фактически новый закон направлен против Эстонской Православной Христианской Церкви, которая является частью Московского Патриархата. Представители эстонских властей прямо заявляют, что в случае отказа ЭПХЦ исполнять их требования, возможно судебное преследование и фактический запрет церковной деятельности.

Президент Эстонии Алар Карис подверг критике новый закон. Выступая на открытии осенней сессии Рийгикогу 15 сентября, он отметил, что закон должен соответствовать Конституции и не может непропорционально ограничивать свободу вероисповедания. По словам Кариса, речь идёт не только об обеспечении основных прав, но и о серьёзном отношении к поставленным целям и оценке положений закона в свете этих целей.

Тем не менее, к голосу Алара Кариса никто не прислушался.

Русская линия