Вечером 17 сентября 2025 года в столице Казахстана Астане состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом III, который наряду с Предстоятелем Русской Православной Церкви принял участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Патриархия.Ru.

Со стороны Московского Патриархата на встрече также присутствовали личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков).

О деталях состоявшегося общения не сообщается. Тем не менее, сам по себе факт приезда глав Иерусалимского и Московского Патриархатом в Астану весьма примечателен. Ведь данная встреча произошла на фоне резкой критики Иерусалимского Патриархата со стороны сторонников Фанара, которые были возмущены недавней поездкой Патриарха Феофила в Турцию.

Истинная причина этих нападок — нежелание Иерусалимской Церкви идти на поводу у Константинопольского Патриарха Варфоломея в вопросе признания украинских раскольников, а также особых прав Фанара в православном мире. В своё время именно Патриарх Феофил созвал Собор представителей Поместных Церквей в Аммане, чтобы дать ответ на притязания фанариотов.

