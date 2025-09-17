Русская линия
Сводка новостей от 17 сентября 2025

Астана стала местом встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Иерусалимского Патриарха Феофила III
Данный факт весьма знаменателен на фоне резкой критики в адрес главы Иерусалимского Патриархата со стороны сторонников Фанара…

Святейший Патриарх Кирилл и Иерусалимский Патриарх ФеофилВечером 17 сентября 2025 года в столице Казахстана Астане состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом III, который наряду с Предстоятелем Русской Православной Церкви принял участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Патриархия.Ru.

Со стороны Московского Патриархата на встрече также присутствовали личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков).

О деталях состоявшегося общения не сообщается. Тем не менее, сам по себе факт приезда глав Иерусалимского и Московского Патриархатом в Астану весьма примечателен. Ведь данная встреча произошла на фоне резкой критики Иерусалимского Патриархата со стороны сторонников Фанара, которые были возмущены недавней поездкой Патриарха Феофила в Турцию.

Истинная причина этих нападок — нежелание Иерусалимской Церкви идти на поводу у Константинопольского Патриарха Варфоломея в вопросе признания украинских раскольников, а также особых прав Фанара в православном мире. В своё время именно Патриарх Феофил созвал Собор представителей Поместных Церквей в Аммане, чтобы дать ответ на притязания фанариотов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Астана стала местом встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Иерусалимского Патриарха Феофила III
Данный факт весьма знаменателен на фоне резкой критики в адрес главы Иерусалимского Патриархата со стороны сторонников Фанара...

Святейший Патриарх Кирилл удостоен высшей награды Казахстана — ордена «Золотой орел»
Предстоятель Русской Православной Церкви выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане...

Польская Православная Церковь причислила катынских мучеников к лику святых
В польские святцы добавлены имена расстрелянных протоиереев Шимона Федоронько, Виктора Романовского и Влодзимежа Охаба...

В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, посвященная Государю Николаю I
На выставке представлено 260 экспонатов, среди которых личные вещи Императора, портреты его ближайших соратников и редчайшие документы...

Всемирная организация здравоохранения подключилась к распространению медикаментозных абортов
Организация официально включил абортивные препараты в список «жизненно важных лекарств», убрав все ограничения...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного идеолога графа С.С.Уварова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика