Сегодня день памяти видного государственного деятеля, президента Академии наук, министра народного просвещения в царствование Императора Николая I, автора известной формулы «Православие, Самодержавие, Народность» графа Сергея Семеновича Уварова, скончавшегося 4 сентября 1855 г.

Он родился 25 августа 1786 г. в Москве в дворянской семье, получил прекрасное домашнее образование, став знатоком древних и новых языков, европейской культуры; обладал литературным талантом. Службу начал в 1801 г. в коллегии иностранных дел, в 1806 г. был отправлен к русскому посольству в Вену, а в 1809 г. назначен секретарем посольства в Париже. Живя за границей, познакомился со многими представителями европейской литературы и науки, дружил с Гете и Гумбольдтом, сам писал ученые труды по филологии и античности на французском и немецком языках. В 1810 г. оставил дипломатическую службу, в 1811 г. был назначен попечителем Петербургского учебного округа. Он был инициатором создания литературного общества «Арзамас» (1815), в которое входили В.А.Жуковский, Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин, А.И.Тургенев и др., в ту пору он придерживался либеральных воззрений. Поэтому при А.А.Аракчееве в 1822 г. он был уволен от должности попечителя и стал директором департамента мануфактур и внутренней торговли, а также заемного и коммерческого банков.

Еще в 1811 г. Уваров стал почетным членом Петербургской Академии Наук, в 1818 г. он был назначен президентом Академии Наук. Много содействовал расширению деятельности академии: при нем была основана Пулковская обсерватория, предпринят ряд научных экскурсий, преобразована старая академия, увеличено количество академиков, средства академии и т. п. Президентом академии Уваров оставался до своей кончины. В 1826 г. он был назначен сенатором и членом Государственного совета. «Восхищенный, прекрасными, истинно народными стихами» пушкинской оды «Клеветникам России», Уваров перевел ее на французский язык, за что Пушкин благодарил его письмом от 21 октября 1831 г.: «Стихи мои послужили Вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остается от сердца Вас благодарить за внимание, мне оказанное, и за силу и полноту мыслей, великодушно мне присвоенных Вами».

В 1832 г. Уваров был назначен помощником министра народного просвещения, а в 1833 г. — министром. Шестнадцатилетнее управление (1833−49) министерством занимает видное место в истории народного просвещения в России: при нем был основан университет в Киеве, возобновлен обычай посылать молодых ученых за границу, основан ряд учебных заведений, положено начало реальному образованию, видоизменены уставы гимназий и университетов. Уваров первый из министров народного просвещения стал публиковать свои отчеты по управлению министерством в основанном при нем «Журнале Министерства Народного Просвещения».

Но главная заслуга Уварова состоит в том, что он попытался поставить образование на твердую национальную почву. Еще в 1832 г. он подал Императору Николаю I записку с обоснованием образования юношества «с теплою верою в истинно русские хранительные начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие последний якорь нашего спасения». Извещая попечителей учебных округов о своем вступлении в должность министра, Уваров писал: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности». Он считал необходимым ввести в преподавание «дух русский под тройственным влиянием Православия, Самодержавия и Народности, возбуждая в умах уважение к Отечественной истории, к Отечественному языку, к Отечественным учреждениям».

В 1846 г. за труды Уваров был возведен в графское достоинство, но в октября 1849 г. он оставил пост министра народного просвещения, не вполне разделяя те крутые меры по отношению к народному просвещению, которые стали применяться в России под влиянием европейских революций 1848 г. Занятая Уваровым позиция исключительного патриотизма и служения Отечеству стала причиной злословий в его адрес со стороны разного рода либеральных деятелей.

