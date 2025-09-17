16 сентября 2025 года Польская Православная Церковь провозгласила канонизацию трех священников, убитых во время Катынского расстрела 1940 года. Торжественная Литургия и церемония провозглашения имён новый святых прошла в храме Святой Софии в Варшаве, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Польской Православной Церкви.

Митрополит Варшавский Савва зачитал указ о канонизации и подчеркнул, что «кровь мучеников всегда приносила плоды для Церкви и народа». По его словам, причисление новомучеников к лику святых является «свидетельством их истинной веры, силы духа и непоколебимого служения Матери-Церкви».

К лику святых причислены протоиерей Шимон Федоронько, протоиерей Виктор Романовский и протоиерей Влодзимеж Охаб — военные капелланы Польской армии, расстрелянные советскими войсками в Катыни, Твери и Харькове. Несмотря на заключение в лагерях, они тайно совершали богослужения и поддерживали других узников до самой смерти.

Во время богослужения впервые были исполнены тропарь, кондак и величание новым святым. После Литургии состоялся Крестный ход с иконой новомучеников.

Особое внимание митрополит Савва уделил исторической памяти: «В сентябре 1939 года митрополит Дионисий призывал верующих защищать Отечество. Многие ответили на этот призыв ценой своей жизни — в Катыни, Освенциме, во время Варшавского восстания. Сегодня мы видим, что их жертва не забыта, а стала основой духовного возрождения».

Память канонизированных мучеников будет отмечаться ежегодно 17 сентября — в день годовщины советского вторжения в Польшу в 1939 году. «С провозглашением их святости верующие обрели новых ходатаев у престола Божия, которые будут духовными хранителями нашего народа», — подчеркнул Предстоятель Польской Церкви.

Русская линия