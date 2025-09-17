На выставке представлено 260 экспонатов, среди которых личные вещи Императора, портреты его ближайших соратников и редчайшие документы…

Император Николай I был одним из самых выдающихся монархов в истории России, его правление стало золотым веком отечественной культуры, временем важнейших государственных реформ. В связи с этим в Историческом музее в Москве была представлена экспозиция «Николай I. Идеальный самодержец», посвященная памяти этого выдающегося Государя, сообщает телеканал «Звезда».

Николая I был военным инженером по образованию. По его указу началось строительство первой железной дороги в России. Император лично контролировал ход работ, понимая как важно развивать транспортное сообщение внутри огромной державы.

На выставке представлено 260 экспонатов, среди которых личные вещи Императора, портреты его ближайших соратников и редчайшие документы, в том числе план расположения и перемещения войск гвардейского корпуса на Сенатской площади.

Многие предметы представлены на выставке впервые. Особенно ценный экспонат — Константиновский рубль. Монета отчеканена в период междуцарствия, когда российские государственные учреждения уже принесли присягу великому князю Константину Павловичу. Но, как известно, Императором он так и не стал.

Николаевская эпоха — время контрастов и противоречий. В государственном управлении Император стремился сохранить следование национальным традициям и в то же время работал над модернизацией экономики, армии и образования.

Выставка «Николай I. Идеальный самодержец» в Государственном историческом музее в Москве будет открыта для посетителей в течение десяти месяцев.

Русская линия