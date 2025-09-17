Предстоятель Русской Православной Церкви выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане…

17 сентября 2025 года в столице Казахстана Астане состоялось торжественное открытие VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий «Диалог религий: синергия во имя будущего», в котором приняли участие более 100 религиозных лидеров из 60 стран мира, сообщает Патриархия.Ru.

В форуме приняла участие делегация Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В преддверии Съезда состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который приветствовал Его Святейшество в Казахстане.

«Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного форума. Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками», — сказал К.-Ж.К. Токаев.

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан — дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества».

Святейший Владыка поблагодарил К.-Ж.К. Токаева за теплый прием и заявил, что миссия Русской Православной Церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.

За вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения Президент Республики Казахстан наградил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла высшей наградой Республики — орденом «Алтын Қыран» («Золотой орел»), сообщает официальный сайт Президента Республики Казахстан.

В ходе открытия Съезда к участникам обратился с приветственным словом Президент Казахстана К.Ж.К. Токаев.

Далее выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем слове он поблагодарил руководство Казахстана за организацию Съездов и внимание к межрелигиозному миротворческому диалогу. Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что попытки построить мир, отрицающий Бога, оставляют человечество без будущего. Святейший Владыка подчеркнул важность сотрудничества религиозных лидеров с ведущими международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, отметив, что идея формирования консультативного совета религиозных лидеров при ООН не потеряла своей актуальности.

«Религиозным лидерам действительно есть что сказать миру для того, чтобы он стал в будущем хоть немного лучше, светлее и безопаснее», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Прозвучали также выступления Генерального секретаря Всемирной исламской лиги, представителя Римско-Католической Церкви, лидера даосской общины Китая, главного (ашкеназского) раввина Израиля, Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского. В формате видеообращения участников приветствовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Затем прозвучало выступление Высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций, председателя Генерального управления по делам ислама, вакуфов и закята ОАЭ Омара Хабтура Ад-Дареи.

Далее состоялись церемония награждения государственными наградами Казахстана и медалями Съезда отличившихся религиозных лидеров и представителей международных организаций, а также назначение Послов доброй воли Съезда. Среди награжденных был митрополит Минский и Заславский Вениамин.

На полях Съезда состоялись краткие встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I, муфтием Казахстана Наурызбаем кажи Таганулы, шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. В ходе встреч участники обсудили темы, представляющие взаимный интерес, обменялись мнениями по различным вопросам, касающимся религиозной жизни и отношений между народами и верующими.

Работа Съезда продолжится 18 сентября в формате II межрелигиозного молодежного форума, панельных дискуссий и экспертного круглого стола, посвященного академическому осмыслению межрелигиозного диалога.

