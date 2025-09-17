5 сентября 2025 года Всемирная организация здравоохранения представила обновлённый 24-й список «жизненно важных лекарственных средств», в который без ограничений включены препараты для медикаментозного аборта, сообщает СПЖ.

В документе впервые отсутствует оговорка о том, что такие препараты могут применяться только там, где аборт разрешён законом. По мнению ВОЗ, медикаментозный аборт становится «универсальным методом лечения, необходимым везде и для всех». В новый перечень вошли мифепристон и мизопростол — два наиболее используемых средства для убийства зачатого ребёнка.

Борцы за нерожденных младенцев уже назвали решение организации радикальным и опасным. За медицинской терминологией скрывается логика, приравнивающая зачатого ребёнка к болезни. При этом сами женщины подвергаются серьёзным рискам.

Так, вице-президент Института Шарлотты Лозье доктор Ингрид Скоп указывает, что медикаментозный аборт сопровождается осложнениями в четыре раза чаще, чем хирургический: каждая пятая женщина сталкивается с негативными последствиями, а каждой двадцатой требуется экстренное вмешательство.

Правозащитники уверены, что включив абортивные препараты в список «жизненно необходимых», ВОЗ фактически узаконила в глобальном масштабе «культуру смерти», предав собственную миссию по защите жизни и здоровья.

Некоторые страны, включая США при Дональде Трампе, уже сокращали финансирование организации из-за подобной политики. Но многие государства продолжают её поддерживать, несмотря новый курс ВОЗ. К сожалению, в их числе и Россия.

Русская линия