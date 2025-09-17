Русская линия
Сводка новостей от 17 сентября 2025

Всемирная организация здравоохранения подключилась к распространению медикаментозных абортов
Организация официально включил абортивные препараты в список «жизненно важных лекарств», убрав все ограничения…

Всемирная организация здравоохранения5 сентября 2025 года Всемирная организация здравоохранения представила обновлённый 24-й список «жизненно важных лекарственных средств», в который без ограничений включены препараты для медикаментозного аборта, сообщает СПЖ.

В документе впервые отсутствует оговорка о том, что такие препараты могут применяться только там, где аборт разрешён законом. По мнению ВОЗ, медикаментозный аборт становится «универсальным методом лечения, необходимым везде и для всех». В новый перечень вошли мифепристон и мизопростол — два наиболее используемых средства для убийства зачатого ребёнка.

Борцы за нерожденных младенцев уже назвали решение организации радикальным и опасным. За медицинской терминологией скрывается логика, приравнивающая зачатого ребёнка к болезни. При этом сами женщины подвергаются серьёзным рискам.

Так, вице-президент Института Шарлотты Лозье доктор Ингрид Скоп указывает, что медикаментозный аборт сопровождается осложнениями в четыре раза чаще, чем хирургический: каждая пятая женщина сталкивается с негативными последствиями, а каждой двадцатой требуется экстренное вмешательство.

Правозащитники уверены, что включив абортивные препараты в список «жизненно необходимых», ВОЗ фактически узаконила в глобальном масштабе «культуру смерти», предав собственную миссию по защите жизни и здоровья.

Некоторые страны, включая США при Дональде Трампе, уже сокращали финансирование организации из-за подобной политики. Но многие государства продолжают её поддерживать, несмотря новый курс ВОЗ. К сожалению, в их числе и Россия.

Святейший Патриарх Кирилл удостоен высшей награды Казахстана — ордена «Золотой орел»
Предстоятель Русской Православной Церкви выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане...

Польская Православная Церковь причислила катынских мучеников к лику святых
В польские святцы добавлены имена расстрелянных протоиереев Шимона Федоронько, Виктора Романовского и Влодзимежа Охаба...

В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, посвященная Государю Николаю I
На выставке представлено 260 экспонатов, среди которых личные вещи Императора, портреты его ближайших соратников и редчайшие документы...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного идеолога графа С.С.Уварова...

