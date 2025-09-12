Несмотря на будний день, Крестный ход по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге в честь святого благоверного князя Александра Невского собрал около 100 тысяч человек…

В России активно возрождается традиция совершения Больших Крестных ходов в честь Небесных покровителей русских городов. Пример такого воистину широкого празднования дал Крестных ход в Санкт-Петербурге, где на протяжении последних лет в честь святого Александра Невского проходило массовое православное шествие по Невскому проспекту.

Буквально в прошлом году вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, а вслед за ним и президент Фонда «Наследие Империи» Леонид Решетников, обращали внимание, как было бы здорово, если бы возродилась такая традиция и в российской столице — Москве. И вот священноначалие Русской Православной Церкви и лично Святейший Патриарх Кирилл благословили это начинание.

В Москве, по последним данным Его Святейшества, в праздник Собора всех Московских святых собралось около 400 тысяч человек. А в Санкт-Петербурге сегодня, в день перенесения мощей святого Александра Невского и в день памяти его сына, основателя Москвы — святого благоверного Даниила Московского, около 100 тысяч верующих. И это, несмотря на будний день.

Кто может сказать после этого, что данные события никак не связаны между собой? Ныне мы своим глазами видели, как святой благоверный князь Александр Невский словно передал эстафету своему младшему сыну и основателю Москвы — Даниилу Московскому, и столица России обрела свой Большой Крестный ход, который объединяет всю московскую паству. Событие по истине историческое.

Русская линия